Минута славы сокрушителей «Спартака» и «Зенита», матч за лидерство в РПЛ. Вся жара 7-го тура

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30 августа 2024, 14:07

Аутсайдерам придётся особенно тяжело.

«Химки» – ЦСКА

– Пусть уже в пяти матчах кряду нет побед, пусть в Кубке получили 0:4 от «Локомотива» – для «Химок» это всё неважно, пока им удаётся идти вне зоны стыков. Подмосковный коллектив опережает «Оренбург» и «Махачкалу» на один балл, отрыв от «Акрона», «Факела» и «Ахмата» – два балла. При этом почти у каждого из конкурентов в эти выходные – тяжёлый соперник.

– Вроде и обидно, что «армейцы» проиграли прямым конкурентам – хотя если претендуешь на топ-3, даже с «Локо» и «Краснодаром» надо цеплять очки. В то же время москвичи стабильно обыгрывают команды ниже классом – к тому же в предыдущих двух встречах сыграли «на ноль», что даёт эмоциональный импульс.

«Пари НН» – «Зенит»

– Интересно, в скольких матчах нижегородцы ещё потеряют очки, прежде чем снова прервут эту серию. После двух побед с «Махачкалой» и «Химками» случились поражения от ЦСКА , «Краснодара», «Крыльев» – и опять от «быков». «Пари НН» при Иличе продолжает штормить.

– А болельщиков из Санкт-Петербурга штормит сразу по нескольким поводам. И прежде всего из-за неожиданного спада. Победная серия неожиданно прервалась на «Химках», потом вообще могло случиться первое поражение. Со «Спартаком» в итоге сыграли вничью (0:0) – но уступили ещё более неожиданному сопернику. В Кубке кураж поймал «Акрон» — обыграл «Зенит» по пенальти. Мало того – ещё и есть опасность приобретения Соболева. Его на берегах Невы не все ждут.

«Спартак» – «Рубин»

– Видимо, «Спартаку» иногда просто жизненно необходимо портить о себе впечатление. Только все порадовались по-настоящему качественной игре с «Зенитом», как дома «красно-белые» проигрывают махачкалинцам. Пусть даже в Кубке. Может, это пойдёт на пользу – сейчас важно, чтобы москвичи не зазвездились. А кубковые поражения отрезвляют – и не бьют по положению в РПЛ .

– Вопрос в том, как удастся встреча с казанцами. До этого «Спартак» играл преимущественно с открытыми командами. А Рахимов в «Рубине» выстроил организованную оборону, которая даже «Зенит» останавливала. И сейчас команда подходит к выезду с тремя победами подряд.

«Ахмат» – «Акрон»

– Биться будут не на жизнь, а на смерть. Две команды из подвала таблицы, в активе обеих – по четыре очка. «Акрон» при этом в стыках, а грозненцы – в зоне прямого вылета. И для обеих команд это шанс обойти конкурента.

– Разница в том, что грозненцы вообще не оправдывают ожиданий. Единственная победа на старте – в Кубке, в шести матчах из девяти «Ахмату» даже не удавалось забить.

– Тольяттинцы, наоборот, подходят с запредельным настроем – совсем недавно они обыграли «Зенит». Это вполне может помочь зацепить важнейшие очки в чемпионате и подняться выше.

«Оренбург» – «Динамо»

– Одна победа в девяти матчах, одна ничья – в последних семи, четырёхматчевая серия поражений – Давид Деограсия балансирует на грани. Южноуральцы потеряли нить игры – а в предыдущих двух матчах вообще остались без забитых мячей.

– Уж «бело-голубые» должны этим пользоваться – и так в прошлом туре «Краснодар» надавил на не заросшую рану (нанёс поражение, когда «бело-голубые» могли подловить осечку «Зенита»). На спортивной злости уже отгрузили пять голов «Крыльям» (5:1 в Кубке) – нельзя останавливаться.

«Крылья Советов» – «Динамо Махачкала»

– Стартовый отрезок складывается с переменным успехом – хотя куда больше у самарцев неудач. Да, одержали две победы в чемпионате и оторвались ото дна – но когда терпят поражения, получают разгромы (1:5 от «Динамо», 0:3 от «Спартака» – причём дважды). «Махачкала» – тот соперник, которого «Крылья» должны обыгрывать на классе.

– Хотя судя по игре со «Спартаком», не всегда это работает. Махачкалинцы отлично справляются даже без серьёзных затрат на усиление – в чемпионате дома обыгрывали «Ахмат», отбирали очки у «Химок» и «Краснодара». В Кубке – две победы в трёх матчах. Коллектив осваивается на новой для себя высоте и даже в статусе команды-гостя будет опасен.

«Локомотив» – «Краснодар»

– Проверка для нового лидера таблицы – и сразу после того, как он воспользовался ошибкой «Зенита». «Локо» отлично чувствует себя летом. Атака легковесная, нет в старте тех, кто не попадает в темп – на дистанции девяти матчей у «железнодорожников» только одно поражение.

– А с «Краснодаром» таким командам играть опасно. От южан непонятно, чего ожидать. Они слабо смотрелись на старте, теряли очки в трёх турах кряду – сейчас начали побеждать, но ощущение от игры всё то же. При этом претендующему на лидерство «Динамо» южане уже нанесли поражение. Да и самим «быкам» нужна победа – тогда они догонят «Локомотив» по очкам и могут выйти в лидеры по дополнительным показателям (если только «Зенит» уступит «Пари НН»).

«Ростов» – «Факел»

– Южане продолжают допускать ошибки, мучаются из-за нестабильности – и поэтому идут только восьмыми. Карпин пытается снизить градус давления на команду – по ресурсам ростовчане действительно не должны бороться за топ-5. Но по рисунку игры к этому давно готовы. И в этом контексте поражение от «Локомотива» не красит.

– Сейчас «Факел» для большинства команд – это почти гарантированные три очка. Только «Оренбург» не смог воспользоваться подарком – проиграл 0:1. Только это единственная победа воронежцев. Сейчас команду возглавляет Дмитрий Пятибратов. В прошлый раз ему удавалось держать «Факел» на плаву – удастся ли в этот?