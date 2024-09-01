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«Барселона» смогла зарегистрировать Ольмо только до 31 декабря

вчера, 14:45

Регистрация полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо действительна до 31 декабря. Об этом источнику сообщил корпоративный директор Ла Лиги Хавьер Гомес:

Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барселона» не сможет обеспечить регистрационные возможности, то Дани Ольмо будет исключён из заявки 1 января.

Ранее у каталонского клуба возникли трудности с регистрацией новичка.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 17:40
А сейчас его задним числом,получается,зарегистрировали?
УЕФА стоит обратить внимание на испанскую лигу,ибо там полный бардак
FreshMeat
FreshMeat ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:38
Заработки таких клубов как МЮ или Реал по 4 млрд долларов в год. А на трансферы они никогда не тратили больше 1 миллиарда, заметь.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 17:30, ред.
Уже после покупки Ольмо Барселона ЯКОБЫ (на самом деле никто не знает что происходило) пыталась купить у Ювентуса Кьезу. Уже якобы договорились с Юве о цене, уже якобы договорились с Кьезой о контракте, когда "вспомнили" что не хватит квоты на его контракт из-за фейр-плей. И "вдруг" отменили уже почти совершенный трансфер. Бывает такое?
А если бы купили как-то - выкинули бы из команды зимой? Что-то у них там странное происходит.
Баобаб
Баобаб
вчера в 16:30
Пц они там наворотили. Барса в очке и в глубоком.
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 16:25
Правила финансового фэйр плей сводятся к тому, что клубы не должны потратить за год больше денег, чем они заработали. Здесь учитываются как средства расходуемые на трансферы, так и на зарплаты игроков.
Есть конечно исключения, типа Ман Сити или ПСЖ, у которых Чеферин с руки клюёт, но других клубов это не касается. Вот такая вот европейская демократия.
Маг_тм
Маг_тм ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:54
Почитай в интернете что такое ФФП, поймёшь, если сказать проще, то финансово Барса на дне, а Реал на самом высоте.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:17
Реал может зарегестрировать всех а Барса не может,с чем это связано объясните бедолаге как я,пожалейте!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:51
Даже у богатых клубов возникают сложности...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:49
Спасибо за ответ. Ждём!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:46
до нового года все может случится.
например, мешок денег получит лапорта от найк...
из худших вариантов - травма ведущего игрока
Гость
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