«Барселона» смогла зарегистрировать Ольмо только до 31 декабря

1725191111

вчера, 14:45

Регистрация полузащитника «Барселоны» действительна до 31 декабря. Об этом источнику сообщил корпоративный директор Ла Лиги Хавьер Гомес:

Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барселона» не сможет обеспечить регистрационные возможности, то Дани Ольмо будет исключён из заявки 1 января.

Ранее у каталонского клуба возникли трудности с регистрацией новичка.