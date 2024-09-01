«Барселона» смогла зарегистрировать Ольмо только до 31 декабря

Регистрация полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо действительна до 31 декабря. Об этом источнику сообщил корпоративный директор Ла Лиги Хавьер Гомес:
Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барселона» не сможет обеспечить регистрационные возможности, то Дани Ольмо будет исключён из заявки 1 января.
Ранее у каталонского клуба возникли трудности с регистрацией новичка.
А если бы купили как-то - выкинули бы из команды зимой? Что-то у них там странное происходит.
А если бы купили как-то - выкинули бы из команды зимой? Что-то у них там странное происходит.