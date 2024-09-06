Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Глушенкова после травмы

вчера, 18:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сроках восстановления после травмы нападающего Максима Глушенкова.

Пока сроков нет. Все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий... Любой контакт ему сейчас может только повредить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Полузащитник «Оренбурга» Муро вернулся к общекомандным тренировкам
05 сентября
ОфициальноЗащитник «Ахмата» перенёс операцию после разрыва крестообразной связки
04 сентября
ОфициальноЗащитник «Спартака» Чернов выбыл на два месяца из-за травмы
02 сентября
Дивеев восстановится от травмы к ближайшему матчу ЦСКА
02 сентября
Полузащитник «Динамо» Фомин не сыграет за сборную России из-за травмы
28 августа
Рябчук в ближайшее время вернётся к общекомандным тренировкам
28 августа
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:59
Глушенков не обеспечиватель Чемпионства...просто его ускоритель....
Семак 6 сезонов и без Макса чемпионил....
И посему пусть парень лечится до полного восстановления заводских настроек....
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 01:41
Ой, пальчик сломался!.. Как будто кресты повредил ..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:53
А если это не нужный подарок дяди, очередной...?
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:33
- На счёт Глушенкова - Семак прав. Причём на все 100%.
- А вот Соболева явно стоит выпускать на поле. Надо же проверить покупку. Лично я любую дорогую покупку дома сразу проверяю. А не лоханулся ли я, поверив рекламе? А действительно ли покупка отбивает затраченные на неё финансы? Да и вообще - работает ли она?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:32
Пора бы уже и восстановить его к играм...
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Индивидуально заниматься, рука не так сильно задействована, а в группе невозможно сохранить руку от контакта.
ProKop92
ProKop92 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:26
Совершенно верно!
Нужно спокойно полностью восстановиться
и возвращаться в строй еще сильнее.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:55
В таком деле торопиться не надо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 