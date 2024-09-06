Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Глушенкова после травмы

Главный тренер «Зенита» высказался о сроках восстановления после травмы нападающего .

Пока сроков нет. Все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий... Любой контакт ему сейчас может только повредить.