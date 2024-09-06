Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Глушенкова после травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сроках восстановления после травмы нападающего Максима Глушенкова.
Пока сроков нет. Все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий... Любой контакт ему сейчас может только повредить.
Семак 6 сезонов и без Макса чемпионил....
И посему пусть парень лечится до полного восстановления заводских настроек....
Семак 6 сезонов и без Макса чемпионил....
И посему пусть парень лечится до полного восстановления заводских настроек....
- А вот Соболева явно стоит выпускать на поле. Надо же проверить покупку. Лично я любую дорогую покупку дома сразу проверяю. А не лоханулся ли я, поверив рекламе? А действительно ли покупка отбивает затраченные на неё финансы? Да и вообще - работает ли она?
- А вот Соболева явно стоит выпускать на поле. Надо же проверить покупку. Лично я любую дорогую покупку дома сразу проверяю. А не лоханулся ли я, поверив рекламе? А действительно ли покупка отбивает затраченные на неё финансы? Да и вообще - работает ли она?
Нужно спокойно полностью восстановиться
и возвращаться в строй еще сильнее.
Нужно спокойно полностью восстановиться
и возвращаться в строй еще сильнее.