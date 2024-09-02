Защитник «Спартака» Чернов выбыл на два месяца из-за травмы

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Никита Чернов получил перелом пятой плюсневой кости после столкновения на тренировке.
Сейчас специалисты устанавливают дальнейший план по лечению футболиста. Защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца.
Кем заменят - вопрос.
А этот "бешеный турок" Актюркоглу может скоро перейти в Бенфику.
Стороны ведут тоже активные переговоры.
Ф-Ф-У-У-У... Хорошо-то как, что этого турка в Спартаке не будет! )
Кем заменят - вопрос.
А этот "бешеный турок" Актюркоглу может скоро перейти в Бенфику.
Стороны ведут тоже активные переговоры.
Ф-Ф-У-У-У... Хорошо-то как, что этого турка в Спартаке не будет! )