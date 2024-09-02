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Защитник «Спартака» Чернов выбыл на два месяца из-за травмы

вчера, 21:22

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Никита Чернов получил перелом пятой плюсневой кости после столкновения на тренировке.

Сейчас специалисты устанавливают дальнейший план по лечению футболиста. Защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:13
Очень жаль Никиту ! Здоровья тебе ! Ну а мы со своей стороны постараемся помочь ! )))
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 23:05
А где Дуарте? Вроде уже давно должен был выздороветь...
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:54
Здоровья бывшему коню!Есть Литвинов и Абена.Всем добра
ABir
ABir
вчера в 22:10
Очень обидно не игровая травма. Так бывает , надо настраиваться на позитивное лечение и скорейшее возвращение в строй.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:53, ред.
При Станковиче как-то на удивление хорошо начал, а тут вдруг - перелом стопы, да ещё и НА ТРЕНИРОВКЕ...
Кем заменят - вопрос.

А этот "бешеный турок" Актюркоглу может скоро перейти в Бенфику.
Стороны ведут тоже активные переговоры.
Ф-Ф-У-У-У... Хорошо-то как, что этого турка в Спартаке не будет! )
pomor45
pomor45
вчера в 21:51
Нешуточные у Деяна тренировки. Так он быстренько лазарет забьёт до отказа.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
Некит, выздоравливай, нужен
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:31
Здоровья!!!
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