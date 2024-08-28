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Полузащитник «Динамо» Фомин не сыграет за сборную России из-за травмы

вчера, 23:21

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Даниил Фомин не отправится в расположение сборной России на сентябрьский сбор из-за травмы.

Игрок пропустил матч 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и поединок 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (5:1). Во встрече с «быками» из-за травмы головы был заменён вратарь московского клуба Андрей Лунёв. Оба футболиста были включены в расширенный состав национальной команды на матчи товарищеского турнира с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

По Лунёву посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать. Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, ещё не восстановился.

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Все комментарии
u7774wh76gjy
u7774wh76gjy
сегодня в 06:28
Обидно, когда еше представится возможность Вьетнам посмотреть?
z6hqjutu77fn
z6hqjutu77fn
сегодня в 06:14
В сборной много опытных игроков, потеря Фомина не будет фатальной.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:01
Кто-нибудь может навскидку назвать костяк сборной России по футболу? Сомневаюсь... Потому, что его просто нет. Карпин вызывал десятки игроков, но так и не определился с основными.
drug01
drug01
вчера в 23:23
Ну вот такая радость попал в сборную и вот беда....
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