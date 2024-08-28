Полузащитник «Динамо» Фомин не сыграет за сборную России из-за травмы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Даниил Фомин не отправится в расположение сборной России на сентябрьский сбор из-за травмы.
Игрок пропустил матч 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и поединок 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (5:1). Во встрече с «быками» из-за травмы головы был заменён вратарь московского клуба Андрей Лунёв. Оба футболиста были включены в расширенный состав национальной команды на матчи товарищеского турнира с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.
По Лунёву посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать. Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, ещё не восстановился.