Полузащитник «Динамо» Фомин не сыграет за сборную России из-за травмы

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вчера, 23:21

Генеральный директор «Динамо» сообщил, что полузащитник не отправится в расположение сборной России на сентябрьский сбор из-за травмы.

Игрок пропустил матч 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и поединок 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (5:1). Во встрече с «быками» из-за травмы головы был заменён вратарь московского клуба . Оба футболиста были включены в расширенный состав национальной команды на матчи товарищеского турнира с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.