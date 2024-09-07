«Зенит» всё ещё хочет подписать Антона Миранчука

«Зенит» всё ещё хочет оформить переход бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
По данным источника, сам футболист пока не рассматривает вариант с переходом в «Зенит», как и в любой другой российский клуб.
Антон Миранчук хочет продолжить карьеру в зарубежной команде.
Получается, что Зенит должен его ещё и уговаривать. Скорее всего эти слухи распространяет агент, имитируя непомерную востребованность сбитого лётчика.
Получается, что Зенит должен его ещё и уговаривать. Скорее всего эти слухи распространяет агент, имитируя непомерную востребованность сбитого лётчика.