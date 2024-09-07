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«Зенит» всё ещё хочет подписать Антона Миранчука

07 сентября 2024, 19:50

«Зенит» всё ещё хочет оформить переход бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

По данным источника, сам футболист пока не рассматривает вариант с переходом в «Зенит», как и в любой другой российский клуб.

Антон Миранчук хочет продолжить карьеру в зарубежной команде.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:14, ред.
Ещё 56 вакантных мест осталось...на сборы летать....
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 05:25
Даром не нужен Зениту
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ProKop92 (раскрыть)
07 сентября в 22:35
А зачем покупать свободного агента?))
Желчь, это когда очередной педро не забивает или очередногособолева в утиль, а тут всё по честному
25процентный клоун
25процентный клоун
07 сентября в 22:32
Миранчук не хочет серебряных медалей
Александр Апалько
Александр Апалько
07 сентября в 22:06
Молодец! Заслуживает уважения!
Мясо69
Мясо69 ответ Alex_67 (раскрыть)
07 сентября в 21:14
Зенит всех нормальных игроков должен уговаривать...
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
07 сентября в 21:02
Предупредили. Зенит молчит. Потому и от Миранчука ничего нет.
pomor45
pomor45 ответ ProKop92 (раскрыть)
07 сентября в 21:00
От переизбытка желчи не лопнут. Они же её изливают.
pomor45
pomor45
07 сентября в 20:59
Путь в забугорье через Зенит короче и надёжнее, чем через любой клуб РПЛ.
Хиромант
Хиромант ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
07 сентября в 20:42
- Хватит уже в Сочи! Ну сколько можно? Пора бы уже и Факел на ноги поднимать...
Хиромант
Хиромант ответ drug01 (раскрыть)
07 сентября в 20:40
- Ну а будет три! Чем плохо? Травмы никого не щадят...
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ ProKop92 (раскрыть)
07 сентября в 20:38
Или от смеха. Ну, Изидора все-таки пристроили, а этого куда потом девать? В аренду в Сочи?
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 20:26
Надо же, Миранчук харчами перебирает...
Получается, что Зенит должен его ещё и уговаривать. Скорее всего эти слухи распространяет агент, имитируя непомерную востребованность сбитого лётчика.
drug01
drug01
07 сентября в 20:18
Неужели Зенит хочет всех собрать... У него есть два состава уже!!!!
lotsman
lotsman
07 сентября в 20:14
А Зенит предупредили, что они хотят Миранчука приобрести.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 сентября в 19:57, ред.
Ну хоть не Питона....)))

А вообще хватит баварствовать...Соболева достаточно...
ProKop92
ProKop92
07 сентября в 19:53
Ну может быть хоть с покупкой Миранчука все ненавистники Зенита наконец-то лопнут от переизбытка желчи
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