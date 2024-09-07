«Зенит» всё ещё хочет подписать Антона Миранчука

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07 сентября 2024, 19:50

«Зенит» всё ещё хочет оформить переход бывшего полузащитника «Локомотива» .

По данным источника, сам футболист пока не рассматривает вариант с переходом в «Зенит», как и в любой другой российский клуб.

Антон Миранчук хочет продолжить карьеру в зарубежной команде.