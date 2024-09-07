Из-за игрока «Спартака» трансфер Глебова под угрозой срыва. Покупка обойдётся слишком дорого

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07 сентября 2024, 09:59

Южане требуют 10 млн евро, а «красно-белые» сомневаются.

Самая болезненная позиция

Москвичи грезили топ-опорником ещё с момента, когда остались без Фернандо. Осечки следовали одна за другой – клуб не мог найти футболиста с настолько высокой культурой паса. Пробовали разные варианты, но каждый раз получали что-то не то. Алекс Крал оказался бокс-ту-бокс и скорее задавал объём без мяча. Зимой 2021 года выкупили Йоррита Хендрикса у ПСВ , это вообще был трансферный провал, футболист не закрепился в основе. Затем последовал трансфер Кристофера Мартинса, люксембуржец оказался игроком плюс-минус того же профиля, что и Крал.

С тех пор попытки прекратились, но поиски велись постоянно. Глебова же «Спартак» хотел давно – за футболистом «Ростова» следили ещё с 2021 года. Тогда хавбек только закрепился в старте ростовчан и стал показывать высокий уровень игры. Но столичный клуб предпочёл заняться усилением других позиций, а сам Данил тем временем продолжал прогрессировать и в конце концов стал лидером команды Валерия Карпина. Теперь это футболист принципиально иного статуса.

«Ростов» не хочет отдавать лидера за бесценок

Южане чётко обозначили свою позицию по Глебову ещё летом – тогда спортивный директор клуба Алексей Рыскин заявлял:

Вопрос не состоит в том, за какую сумму мы готовы с ним расстаться. Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться. На данный момент мы не готовы продавать Глебова.

Это буквально риторика клуба – они перестали «кормить» выросшими талантами российские гранды и стараются удержать костяк, чтобы Карпину было проще интегрировать свои идеи. Ростовчане не продали никого из лидеров ни в сезоне-22/23, ни в предыдущем, вовремя омолаживали состав, ухватили топ-легионеров за бесценок, теперь в каждой линии есть лидеры, которые делают разницу.

Таким образом, Глебова южане согласились бы продать либо за рубеж, либо российскому гранду – но за внушительный прайс. К игроку присматриваются вот уже месяц, гендиректор «Спартака» открыто говорил об интересе к опорнику. Под конец трансферного окна стороны активизировались, но «Ростов» по-прежнему требует 8-10 миллионов евро. А москвичи уже сомневаются.

Умяров начал показывать уровень

Карты смешал эффект Станковича. С приходом сербского тренера многое изменилось. Как только в состав влился Барко, сразу заиграл Угальде – теперь у них огненная связка. Уверенно себя показывает пара Бабич-Литвинов в центре обороны, до этого там был хорош Чернов. Даже к Денисову стало меньше вопросов.

Но главное преображение – Наиль Умяров. Изначально в опорной зоне предпочтительнее смотрелся Руслан, он не терялся под давлением и обладал поставленным пасом. Но Станкович выбрал Умярова – и вдохнул в него такую уверенность, что Наиль стал играть на порядок лучше. Пропала суетливость в действиях, хавбек быстро раскидывает мячи и не теряется после ошибок – работа со Станковичем пошла ему на пользу.

Теперь у «красно-белых» появился футболист с российским паспортом, который способен дать необходимый минимум в опорной зоне, поэтому трансфер Глебова под вопросом.

Лучше остаться при своих

Так будет лучше обеим командам. «Ростов», опять же, придерживается политики сохранения костяка – если и продавать лидеров, то задорого. В команде формируется крайне боеспособный костяк. Осипенко в лучшей форме показывает отличный футбол, на флангах есть молодые Вахания и Лангович, в центре поля системообразующий игрок – Глебов, плюс неплох Щетинин, снова выходит на высокий уровень Комличенко. А ведь это ещё не говоря о тех, кто сверкнул недавно – Роналдо, Голенков, Мохеби уже стали частью этого костяка. Если южане хотят сохранить позиции в чемпионате, не стоит отступать от взятого курса, так как возвращаться на прежний уровень крайне тяжело.

У «Спартака» же появилась неплохая альтернатива в виде Умярова. Высочайший процент передач вперёд, стремление именно продвигать мяч – это то, что необходимо. При этом Наиль окреп ментально. Теперь если и подписывать опорника, то легионера элитного уровня, чтобы этот трансфер выводил клуб на качественно новый уровень. От Глебова такого эффекта не будет.

Глебову давно пора в топ-клуб – «Спартаку» лучше сыграть на опережение

Есть и другая грань ситуации. Данил Глебов созрел и ментально, и физически. Это лидер «Ростова», он регулярно выходит в старте и пользуется абсолютным доверием со стороны Валерия Карпина. Полузащитник созрел для нового вызова – и перейти на новую ступень важно вовремя. С одной стороны, логично требовать перехода в европейский клуб. Ростовчане не хотят усиливать топ-клубы РПЛ , да и сам футболист вдолгую метит именно в европейский чемпионат. Проблема в том, что для зарубежных клубов «Ростов» не на слуху – нет широкой сети связей, ростовчане не проворачивали топ-сделок. А в период «изоляции» российского футбола придётся буквально пробивать стену. Клуб, который борется за медали, был бы более подходящей «витриной».

Вдобавок к этому важно понимать, что Глебов как футболист достиг такого масштаба, что на него положили глаз и москвичи, и петербуржцы. Он среди главных кандидатов на усиление, если говорить об игроках с российским паспортом. Учитывая, что «Ростов» требует за него 8-10 млн евро, круг претендентов сужается – вряд ли такие деньги согласятся потратить «Локомотив», «Динамо» или ЦСКА . Остаются два претендента: «Спартак» и «Зенит». И это уже попахивает гонкой вооружений. Стоит брать в расчёт, что, если Данила сейчас не заберут «красно-белые», то рано или поздно за ним придут «сине-бело-голубые». Не подписать Глебова в перспективе означает усилить главного конкурента.

В центрхаве у «Спартака», конечно, нет острой необходимости. Но стоит вспомнить и то, как «Зенит» неоднократно выдвигался на перехват, чтобы не дать усилиться конкуренту. Здесь все средства хороши – и москвичам предстоит принять решение на стыке всех этих вводных.