Голландские гранды борются за российского полузащитника. Он не пригодился «Локомотиву»

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06 сентября 2024, 21:56

Два недавних чемпиона Эредивизи открыли охоту.

Не договорился с «Локомотивом»

Антон Миранчук до сих пор сидит без клуба – и это удивительно. Свободным агентом футболист стал этим летом. История расставания с «Локомотивом» получилась сложной и многогранной. Хавбек, окончательно оправившись от травмы двухлетней давности, вернулся на топ-уровень и снова стал важной частью команды. При этом в клубе изменилась финансовая политика, пошли на оптимизацию трат – поэтому ввели потолок зарплат. И прежние запросы футболиста удовлетворять не собирались.

У Антона всё получалось в «Локо» – при этом не факт, что получилось бы в другом клубе. Совсем свеж пример Зелимхана Бакаева – тот тоже ушёл из «Спартака» со скандалом и перебрался в «Зенит». Сейчас же играет в «Химках». Но агент Миранчука Вадим Шпинёв привык стоять на своём – при этом тоже обрёл шлейф скандальности после историй с переговорами по контракту Антона и ситуации между Джикией и «Спартаком».

Резюмируя – в клубе изменили подход к формированию зарплат, сторона игрока идти на компромисс отказалась. И почему-то ни с одним из российских клубов до сих пор не договорилась. Вполне возможно, что это связано с приоритетами игрока – в июне Шпинёв заявлял, что Антон хочет играть в Европе. Была вероятность перехода в клуб из Турции или Греции – Миранчук попал в шорт-лист ПАОКа, АЕКа, «Панатинаикоса», «Олимпиакоса» и «Трабзонспора». Но и с ними не достигли договорённости. Теперь на горизонте неожиданно появились голландцы.

«Аякс» – уже не самый презентабельный проект

Полузащитник оказался в шорт-листе амстердамцев. Отмечается при этом, что клуб не смущает российское гражданство футболиста. В самом «Аяксе» появившуюся информацию пока опровергают.

Сейчас Антону в составе «аяксидов» будет проще, чем несколькими сезонами ранее. Проект в стадии перезагрузки. Это уже не тот клуб, который сенсационно пробивался в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 и бился с «Тоттенхэмом» на равных. Амстердамцы распродали свои золотые активы – Антону в случае перехода не придётся бороться за место в старте с игроками калибра де Йонга, ван де Бека и пр.

Это снижает градус ожиданий и давления в клубе – но не потенциал и перспективы. Да, в двух последних сезонах команда потеряла статус гегемона и даже выпала из топ-3. С другой стороны, назначили молодого перспективного специалиста на пост главного тренера – в прошлом сезоне Франческо Фариоли умело управлялся с «Ниццей» и большую часть дистанции держал её в тройке. Да и сеть связей амстердамцев остаётся прежней – нередко туда заглядывают европейские гранды и просто сильные клубы.

«Фейеноорд» – недавний чемпион, который научился продавать

А вот команда из Роттердама только выходит на новые вершины. Она и прервала гегемонию «Аякса» в сезоне-22/23. Командой эффективно управлял Арне Слот – даже при том, что приходилось регулярно отпускать лидеров, роттердамцы сохраняли качество игры и на следующий год финишировали вторыми в Эредивизи.

Вдобавок сейчас клуб тоже выходит на европейский рынок. Активно продавать начали в последние два сезона. По ходу чемпионской кампании «Фейеноорд» пристроил Тайрелла Маласию в «Манчестер Юнайтед», Маркоса Сенеси отдал «Борнмуту», Луиса Синистерру отпустил в «Лидс». Только на сделках с клубами АПЛ подняли 55 миллионов евро – а ведь ещё получили 13 от «Бенфики» («орлы» забрали Фредрика Аурснеса). В минувшей кампании главной продажей стал Оркун Кокчу – турецкий полузащитник приглянулся той же «Бенфике», португальцы отдали за него 25 млн евро. Теперь же – только летом две крупные продажи (32 млн за Матса Вайффера, 20 – за Лутшарела Геертруиду).

Клуб активно взаимодействует с командами АПЛ и Чемпионшипа, чемпионата Португалии – недавно и в Бундеслигу игрока отправили. Понятно – Антон уже не юный талант, чтобы рассматривать такое развитие карьеры. Но чем не плюс?

Ради такого рынка стоит идти на уступки – но агент смущает

Умение продавать в топ-чемпионаты относится скорее к голландским грандам – тот же «Фейеноорд» не зарабатывал на трансферах так много, когда ограничивался борьбой за топ-5. Зато, как только включился в чемпионскую гонку, начали сыпаться предложения.

Но у Эредивизи в целом есть ещё одно ощутимое преимущество – здесь играют в открытый футбол. В РПЛ против топ-клубов зажимаются, играют от обороны – в Нидерландах же пропагандируют атакующую философию.

Антон же – свободный художник, которому было тяжело под постоянной опекой. На контрасте с российским чемпионатом 28-летний полузащитник вполне может раскрыться и выдать пару ударных сезонов – и уже после этого отправиться в более сильный клуб. Это ещё не говоря о еврокубковой борьбе, в которую получится окунуться с «Аяксом» или «Фейеноордом».

Это перспективный рынок – и чтобы сюда попасть, надо пойти на уступки. Шпинёв уже отказался идти на компромисс, когда речь шла о «Локомотиве» — тогда он отмечал:

Чтобы остаться, Антон должен был упасть по условиям практически в два раза – это неприемлемо. Летнее трансферное окно длится до конца августа. Миранчука ждет другой чемпионат.

В чемпионате Нидерландов, где уже другой средний уровень игроков, такой подход к переговорам не пройдёт.