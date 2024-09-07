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«Спартак» вёл переговоры по переходу Питона

07 сентября 2024, 19:18

«Спартак» вёл переговоры с «Васку да Гама» по подписанию защитника Лукаса Питона.

Бразильцы хотели получить за футболиста 6-7 миллионов евро.

В итоге «красно-белые» остановились на кандидатуре Рикардо Мангаша из «Витории».

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 07:10
Можно Дз.бу вернуть с ручным Удавом
Александр Апалько
Александр Апалько
07 сентября в 22:15
Ещё надо Слонину купить...
Хиромант
Хиромант
07 сентября в 20:52
- Будут приезжать в клубы РПЛ хорошие игроки - чемпионат будет интереснее. Люди пойдут на стадионы, команды взбодрятся, у кого-то даже и игра наладится. Отсюда и прибыль, и реклама, и новые спонсоры, и опять же реклама, и снова прибыль...
- Лишь бы про футбол не забывали. Ну и про нас, простых болельщиков...
ProKop92
ProKop92
07 сентября в 20:05
Спартак опять обманули...
sv_1969
sv_1969
07 сентября в 19:39
Спартак хотел купить Удава из Васку)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 сентября в 19:27, ред.
Спартак реально решил нехило потратиться в это окно....
Давление на тренера будет расти...если увеличить стоимость состава на треть и не добиться успеха или хотя бы прогресса - будут ругать...
Удачи !!!
Гость
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