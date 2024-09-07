«Спартак» вёл переговоры по переходу Питона

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07 сентября 2024, 19:18

«Спартак» вёл переговоры с «Васку да Гама» по подписанию защитника .

Бразильцы хотели получить за футболиста 6-7 миллионов евро.

В итоге «красно-белые» остановились на кандидатуре из «Витории».