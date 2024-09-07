«Спартак» вёл переговоры по переходу Питона

«Спартак» вёл переговоры с «Васку да Гама» по подписанию защитника Лукаса Питона.
Бразильцы хотели получить за футболиста 6-7 миллионов евро.
В итоге «красно-белые» остановились на кандидатуре Рикардо Мангаша из «Витории».
«Спартак» вёл переговоры с «Васку да Гама» по подписанию защитника Лукаса Питона.
Бразильцы хотели получить за футболиста 6-7 миллионов евро.
В итоге «красно-белые» остановились на кандидатуре Рикардо Мангаша из «Витории».
- Лишь бы про футбол не забывали. Ну и про нас, простых болельщиков...
- Лишь бы про футбол не забывали. Ну и про нас, простых болельщиков...
Давление на тренера будет расти...если увеличить стоимость состава на треть и не добиться успеха или хотя бы прогресса - будут ругать...
Удачи !!!
Давление на тренера будет расти...если увеличить стоимость состава на треть и не добиться успеха или хотя бы прогресса - будут ругать...
Удачи !!!