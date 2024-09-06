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Артур подписал контракт с «Динамо»

вчера, 20:35

Полузащитник «Крузейро» Артур подписал договор с «Динамо».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет.

Стоимость трансфера оценивается в 5,5 млн евро.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 08:45
Поздравляю Динамо с приобретением. Надеюсь, он сможет проявить себя, а не потеряется на скамейке
ballak144
ballak144
сегодня в 06:36
Я уже обрадовался, что который с Юве)
баск
баск
вчера в 22:30
Непонятно только, с чего это он просто Артуром назвался, он Артур Гомес
вообще-то, можно Гомеш, португалоязычный всё-таки..)

Довольно давно его ждём, а парень непростой, с рельефными скиллами, его ещё
вписывать придётся.
Представляет собой нечто среднее между Карраскалем и Битело, причём к кому ближе окажется, ещё неизвестно..

Остаётся надеяться, что Бувач с Личкой хорошо понимают, что делают, забирая этого игрока.
Ну а так- добро пожаловать, конечно, дай бог чтоб всё сложилось..)
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:27
Этих Артуров, как Донов Педро в Бразилии.. Хе..
rmbd49qx2gbf
rmbd49qx2gbf
вчера в 22:21
Интересно как он проявит себя в Динамо!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:46
Добро пожаловать в Динамо! Учитывая закрытый от посторонних глаз формат проведения тренировочного матча бело-синих с нижегородцами, возможно уже в это воскресенье Личка проверит что из себя представляет новичок и степень его готовности играть за команду в ближайших играх в РПЛ. И хоть неделя для акклиматизации срок небольшой, но для настоящего мастера этого вполне достаточно, чтобы уже в восьмом туре при своих болельщиках, пусть и не со стартового свистка, а после "гонга" дебютировать за Динамо против грозненского Ахмата.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 21:31
Артур раз, Артур два.................. в каждую команду по Артуру, чтобы поровну.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:19
Посмотрим на него в деле..
Лишь бы только по родине тосковать не стал, как многие бразильцы.
pomor45
pomor45
вчера в 21:06
Каждому клубу РПЛ по Артуру.
shlomo
shlomo
вчера в 21:03, ред.
Правильное решение. Вслед за Зенитом клубы РПЛ стали ориентироваться на южноамериканский рынок, там и цены ниже и нет проблем с расчëтами. А уж футболистов там тьма, надо только суметь не ошибиться с выбором.....Ну а так что, добро пожаловать в Динамо. Будем надеяться что это, настоящее усиление Динамиков. Удачи и без травм. Радует конечно же и то что Гомес универсал, и может сразу играть на трех позициях, левый и правый вингер, оттянутый нападающий. Это не мало важно для Лички, варьировать состав, и тактику Динамо.... хотя стата у него 2 гола за 21 матч не впечатляет....
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:56
Ну что же... Посмотрим что за Артур
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:52
Динамики на чемпионство замахиваются...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:52
Был один Артур в РПЛ. теперь стало 2 Артура. Это хорошо.
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