Артур подписал контракт с «Динамо»

Полузащитник «Крузейро» Артур подписал договор с «Динамо».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет.
Стоимость трансфера оценивается в 5,5 млн евро.
Полузащитник «Крузейро» Артур подписал договор с «Динамо».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет.
Стоимость трансфера оценивается в 5,5 млн евро.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
вообще-то, можно Гомеш, португалоязычный всё-таки..)
Довольно давно его ждём, а парень непростой, с рельефными скиллами, его ещё
вписывать придётся.
Представляет собой нечто среднее между Карраскалем и Битело, причём к кому ближе окажется, ещё неизвестно..
Остаётся надеяться, что Бувач с Личкой хорошо понимают, что делают, забирая этого игрока.
Ну а так- добро пожаловать, конечно, дай бог чтоб всё сложилось..)
вообще-то, можно Гомеш, португалоязычный всё-таки..)
Довольно давно его ждём, а парень непростой, с рельефными скиллами, его ещё
вписывать придётся.
Представляет собой нечто среднее между Карраскалем и Битело, причём к кому ближе окажется, ещё неизвестно..
Остаётся надеяться, что Бувач с Личкой хорошо понимают, что делают, забирая этого игрока.
Ну а так- добро пожаловать, конечно, дай бог чтоб всё сложилось..)