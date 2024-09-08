«Локомотив» показал четвёртый комплект формы

«Локомотив» показал изображения четвёртого комплекта формы. В сообщении клуба сказано:

Футбольный клуб «Локомотив» представляет четвёртый комплект формы на сезон-2024/25. Эта форма соединяет в себе элементы клубной истории и современности, символизируя неразрывную связь времён и постоянное движение вперёд.

Съёмка формы прошла на перроне пригородных электропоездов Казанского вокзала — знаковом месте, откуда начался путь нашего клуба. Именно здесь, на Московско-Казанской железной дороге, в 1923 году была основана команда КОР (Клуб имени Октябрьской Революции), которая стала прародителем «Локомотива». Казанский вокзал остаётся важной точкой на карте болельщиков, которые отправляются отсюда на выездные матчи, поддерживая команду в любой точке России.

Тёмно-синий комплект формы отсылает к далёким истокам клуба, когда в таких цветах выступал КОР, а также напоминает о второй победе в Кубке СССР в 1957 году. Паттерн из рельсов, освещённых красными и зелёными бликами, символизирует нашу железнодорожную и клубную идентичность. На воротнике формы размещён символ «колесо с крыльями» — знак, который знаком большой части болельщиков «Локомотива».

Эмблема на форме — это футуристичный логотип 1993 года, который украшал майки команды как в советское, так и в российское время. Этот символ также сопровождал «Локомотив» в первом еврокубковом матче.

Четвёртая форма сезона-2024/25 объединяет наши корни, символизирует движение вперёд и отражает путь, пройденный клубом.

Вперёд, вперёд, вперёд, «Локомотив» Москва!