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«Локомотив» показал четвёртый комплект формы

вчера, 12:37

«Локомотив» показал изображения четвёртого комплекта формы. В сообщении клуба сказано:

Футбольный клуб «Локомотив» представляет четвёртый комплект формы на сезон-2024/25. Эта форма соединяет в себе элементы клубной истории и современности, символизируя неразрывную связь времён и постоянное движение вперёд.

Съёмка формы прошла на перроне пригородных электропоездов Казанского вокзала — знаковом месте, откуда начался путь нашего клуба. Именно здесь, на Московско-Казанской железной дороге, в 1923 году была основана команда КОР (Клуб имени Октябрьской Революции), которая стала прародителем «Локомотива». Казанский вокзал остаётся важной точкой на карте болельщиков, которые отправляются отсюда на выездные матчи, поддерживая команду в любой точке России.

Тёмно-синий комплект формы отсылает к далёким истокам клуба, когда в таких цветах выступал КОР, а также напоминает о второй победе в Кубке СССР в 1957 году. Паттерн из рельсов, освещённых красными и зелёными бликами, символизирует нашу железнодорожную и клубную идентичность. На воротнике формы размещён символ «колесо с крыльями» — знак, который знаком большой части болельщиков «Локомотива».

Эмблема на форме — это футуристичный логотип 1993 года, который украшал майки команды как в советское, так и в российское время. Этот символ также сопровождал «Локомотив» в первом еврокубковом матче.

Четвёртая форма сезона-2024/25 объединяет наши корни, символизирует движение вперёд и отражает путь, пройденный клубом.

Вперёд, вперёд, вперёд, «Локомотив» Москва!

«Локомотив» показал четвёртый комплект формы

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:05
Ну воот!)
Теперь-то всё отчётливо видно, все детали 👍👍👍
mnxf72592rf9
mnxf72592rf9 ответ ЦКВД (раскрыть)
сегодня в 08:25
    qtxtaaq7438e
    qtxtaaq7438e
    сегодня в 08:25
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 17:37
      Модницы они там все ! ))))
      ESY
      ESY
      вчера в 17:17
      Новость, выделенная, как главная! Соккер это жесть.)))))
      4RT
      4RT
      вчера в 16:53
      Гопники у лифта 😁
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 16:43
      4-я, 5-я, 10-я ... Она нам нада??? Заняться больше нечем?!.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:30, ред.
      Как говорят ...встречают по одежке , а провожают ...по игре ( это в нашем случае)...)
      ЦКВД
      ЦКВД
      вчера в 16:09, ред.
      думаю это глупость,заниматься изготовлением новой формы,после фееричной игры с краснодаром,когда вас под орех разделали,нужно не о форме думать,а как в следующем матче,так же не опозорится
      ermak6848
      ermak6848 ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 15:02
      А вдруг ЛОКО вылетит из Приvьер Лиги - как раз для " траура "..
      ud536q2ccs6b
      ud536q2ccs6b
      вчера в 14:31
      Опять билеты на поезд подорожают.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ProKop92 (раскрыть)
      вчера в 14:30, ред.
      Красивая....
      Форма....
      Бутсы последней разработки...под рабочим названием "Не в пах а в мяч"
      Вещий
      Вещий
      вчера в 14:29
      А зачем паровозикам столько формы....
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:50
      Мрачноватая, вообще то. Но как говорится, кому что нравится, хозяин - барин, на вкус и цвет товарищей нет. А ещё первоклашки утверждают, что на вкус и цвет фломастеры разные.
      47meqf5eqy5h
      47meqf5eqy5h
      вчера в 13:43
      Пусть эта форма поможет долго держать спортивную форму
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 13:22, ред.
      Надо на новой форме Локо изобразить равенство ценников на билет ЖД и билет на самолёт. Хорошая, - актуальная форма бы была у игроков. (facepalm).
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 13:09
      А зачем столько форм??
      ProKop92
      ProKop92
      вчера в 13:07
      Вот бы нормально разглядеть форму, описанную в сообщении клуба,
      а не на каких-то незнакомых мужиках в электричке)
      q2gp72v3wgbh
      q2gp72v3wgbh
      вчера в 13:00
      На робу путейца больше похожа
      Гость
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