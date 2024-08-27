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«Тоттенхэм» представил третий комплект формы

вчера, 14:14

«Тоттенхэм» совместно с Nike представил третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он вдохновлён наследием лондонского района, в котором базируется команда. Комплект полностью зелёный, что обусловлено отсылками к деревьям и уникальной достопримечательности данного района Лондона — «Семь деревьев». Это кольцо из семи деревьев, которые стоят уже сотни лет.

Комплект изготовлен с использованием Dri-FIT ADV, как и большинство современных футбольных форм.

«Тоттенхэм» представил третий комплект формы «Тоттенхэм» представил третий комплект формы «Тоттенхэм» представил третий комплект формы «Тоттенхэм» представил третий комплект формы «Тоттенхэм» представил третий комплект формы

Ранее свои комплекты представили «Атлетико», «Интер» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:49
Оригинально... но не до конца понимаю зачем нужен третий комплект.... денег что ли девать некуда.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:24
Какая разница в чем бегать, главное результат!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:15
Сегодня "день третьих форм"?)
Гость
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