«Тоттенхэм» представил третий комплект формы

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вчера, 14:14

«Тоттенхэм» совместно с Nike представил третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он вдохновлён наследием лондонского района, в котором базируется команда. Комплект полностью зелёный, что обусловлено отсылками к деревьям и уникальной достопримечательности данного района Лондона — «Семь деревьев». Это кольцо из семи деревьев, которые стоят уже сотни лет.

Комплект изготовлен с использованием Dri-FIT ADV, как и большинство современных футбольных форм.

Ранее свои комплекты представили «Атлетико», «Интер» и «Ливерпуль».