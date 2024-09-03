Кунде удивил пользователей Сети своим внешним видом

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прибыл в расположение сборной Франции в необычном наряде.
Выбор игрока удивил пользователей Сети.
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прибыл в расположение сборной Франции в необычном наряде.
Выбор игрока удивил пользователей Сети.
Лично меня этот человек не удивил, а лишь внимание привлёк на некоторое время. Вероятно скоро мы узнаем, что он принимает участие в параде геев.
Лично меня этот человек не удивил, а лишь внимание привлёк на некоторое время. Вероятно скоро мы узнаем, что он принимает участие в параде геев.