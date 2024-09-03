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Кунде удивил пользователей Сети своим внешним видом

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Grizly88
Grizly88
вчера в 23:08
В Европе нормально так ходить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05, ред.
На шотландца не похож...
И это на людях....Страшно представить в чём он дома ходит...
Как бы там ни было но в раздевалку его лучше не пускать..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:00
А он не пробовал быть мужиком?
8autz4m5em8r
8autz4m5em8r
вчера в 15:53
Мягко скажем, трансгендер.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:35
То Гризман с бабскими косичками шокировал, теперь Кунде в юбке.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:30
В Европе это кого-то удивляет?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:30
После Олимпиады таким уже не удивить. Все они там с ума посходили....слов приличных не найти...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:16
На поле ничего не может, но выделиться охота...
Лично меня этот человек не удивил, а лишь внимание привлёк на некоторое время. Вероятно скоро мы узнаем, что он принимает участие в параде геев.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:14
Небольшой порыв ветра и все увидят какое "кунде" у Кунде...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:12
Мужского у людей всё меньше и меньше.
adekvat
adekvat
вчера в 15:10
Обратно на дерево собрался.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:09
Календарь перевернул и пошел как настоящий мужик!!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Добился, что о нём заговорили. Некоторое время...
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:56
Нигеры такие нигеры 🤣🤣🤣
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