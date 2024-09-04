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«Барселона» представила второй комплект формы

вчера, 10:45

«Барселона» представила второй комплект формы на сезон 2024/2025, который будет чёрным в четвёртый раз в истории клуба.

Сообщается, что данный комплект — это взгляд на будущее, в котором сочетаются знаковые полосы «Барселоны» (синие и бордовые) и чёрный фон, позволяющий им сиять. Одним из ключевых элементов является значок из TPU, который имеет светоотражающую отделку на затемнённом значке, расположенным между синими и бордовыми контурами.

Форма разработана с использованием технологии Dri-FIT ADV — самого высокого качества для технических изделий Nike. Это инновационный дизайн, обеспечивающий мобильность, воздухопроницаемость и вентиляцию там, где это наиболее необходимо.

«Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы «Барселона» представила второй комплект формы

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 11:40
Логотип спотифай выглядит как вентиляция :)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:51
Что-то какая-то совсем не Барселона получилась) и эти 3 полоски на пузе не очень выглядят
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:50, ред.
Шляпа а не форма, шас формы делают все хуже и хуже
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