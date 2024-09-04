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вчера, 10:45

«Барселона» представила второй комплект формы на сезон 2024/2025, который будет чёрным в четвёртый раз в истории клуба.

Сообщается, что данный комплект — это взгляд на будущее, в котором сочетаются знаковые полосы «Барселоны» (синие и бордовые) и чёрный фон, позволяющий им сиять. Одним из ключевых элементов является значок из TPU, который имеет светоотражающую отделку на затемнённом значке, расположенным между синими и бордовыми контурами.

Форма разработана с использованием технологии Dri-FIT ADV — самого высокого качества для технических изделий Nike. Это инновационный дизайн, обеспечивающий мобильность, воздухопроницаемость и вентиляцию там, где это наиболее необходимо.