Новичок «Акрона» Джурасович сравнил чемпионаты Сербии и России

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, в чём главные отличия РПЛ от чемпионата Сербии.
Мои друзья говорили правду — интенсивность действительно очень высокая, что является главным отличием от сербской лиги, у нас всё немножко медленнее. В Сербии все в основном играют позиционно в своих зонах, в России же прессинг куда выше и агрессивнее, ты пробегаешь куда больше во время матча. Плюс в РПЛ очень много жёстких единоборств, много работы над физикой. И футболисты здесь реально просто топовые.
Напомним, Джурасович перешёл в «Акрон» из сербского «Спартака», воспитанником которого он является, в июле текущего года. За клуб из Суботицы он сыграл 114 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. В текущем сезоне РПЛ 21-летний серб провёл 7 игр. Портал Transfermarkt оценивает Джурасовича в 1,8 миллиона евро.