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Новичок «Акрона» Джурасович сравнил чемпионаты Сербии и России

вчера, 09:31

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, в чём главные отличия РПЛ от чемпионата Сербии.

Мои друзья говорили правду — интенсивность действительно очень высокая, что является главным отличием от сербской лиги, у нас всё немножко медленнее. В Сербии все в основном играют позиционно в своих зонах, в России же прессинг куда выше и агрессивнее, ты пробегаешь куда больше во время матча. Плюс в РПЛ очень много жёстких единоборств, много работы над физикой. И футболисты здесь реально просто топовые.

Напомним, Джурасович перешёл в «Акрон» из сербского «Спартака», воспитанником которого он является, в июле текущего года. За клуб из Суботицы он сыграл 114 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. В текущем сезоне РПЛ 21-летний серб провёл 7 игр. Портал Transfermarkt оценивает Джурасовича в 1,8 миллиона евро.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ f8j47p2yuvma (раскрыть)
вчера в 10:38
Действительно ,удивительно . Сербы заполонили всю Европу . По-моему , очень мало европейских клубов , которые обходятся без них . Они везде ! Причём мало кто из них на первых ролях в клубах .
f8j47p2yuvma
f8j47p2yuvma
вчера в 10:02
Не понятно только почему многие наши клубы набирают в свой состав сербов из более слабого чемпионата.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:37
Посмотрим на него в РПЛ
drug01
drug01
вчера в 09:36
Конечно у нас лучше играть!
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