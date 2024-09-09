Новичок «Акрона» Джурасович сравнил чемпионаты Сербии и России

Полузащитник «Акрона» рассказал, в чём главные отличия РПЛ от чемпионата Сербии.

Мои друзья говорили правду — интенсивность действительно очень высокая, что является главным отличием от сербской лиги, у нас всё немножко медленнее. В Сербии все в основном играют позиционно в своих зонах, в России же прессинг куда выше и агрессивнее, ты пробегаешь куда больше во время матча. Плюс в РПЛ очень много жёстких единоборств, много работы над физикой. И футболисты здесь реально просто топовые.