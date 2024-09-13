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Ари рассказал, что общего у Федуна и Галицкого

вчера, 17:49

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал, что общего у Леонида Федуна и Сергея Галицкого.

Я теперь как президент команды понимаю, что это сложно. Нужно оставить много денег, чтобы сделать хорошую команду с качественной инфраструктурой. Так что Федун и Галицкий — большие молодцы.

Вот Галицкий сделал очень большой проект, где есть прекрасный стадион и много полей, плюс еще парк. Федун тоже многое здесь сделал, а на это ушло много времени. Я видел, как на месте стадиона «Спартака» было вообще все другое. Здесь все поменялось. Есть рядом квартиры — это очень круто. Так что я уже начинаю скучать и хочу здесь остаться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:10
эти люди точно заслужили добрые слова !
ABir
ABir
вчера в 18:57
Действительно и Федун и Галицкий многое за свои бабки сделали для развития футбола в своих регионах, да и для российского футбола.
w3dmvb3r6bjx
w3dmvb3r6bjx
вчера в 18:10
Общее одно - мало трофеев при огромной трате средств.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:10
Можно подумать когда он играл в "Краснодаре" у него квартира в Сыктывкаре была...
y59dbysh4ddy
y59dbysh4ddy
вчера в 18:04
Все скучают по зарплате спартака и хотят туда вернуться одряхлев.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:51
Ари : - "Два молодца одинаковых с лица!" )))
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