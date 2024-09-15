Игрок клуба «СКА-Хабаровск» забил гол с центра поля в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» в матче 10-го тура Первой лиги (2:0).
Второй мяч забил нападающий Георгий Гонгадзе, отправив мяч в сетку ворот с центра поля.
«СКА-Хабаровск» с 11 очками занимает 14-е место. «Нефтехимик» идёт на 12-й строчке, у нижнекамцев 12 баллов.
Да я сильно и не парюсь, пишу когда хочется, а количество это вообще не главное.
Да я сильно и не парюсь, пишу когда хочется, а количество это вообще не главное.
И что же вы удалили?
Если честно, то я в шоке!!!
Это как искать чёрную кошку в чёрном квадрате Малевича, как и троллинг в моём комментарий.
Может тогда вообще не писать?
И что же вы удалили?
Если честно, то я в шоке!!!
Это как искать чёрную кошку в чёрном квадрате Малевича, как и троллинг в моём комментарий.
Может тогда вообще не писать?
Да, знаем значение этого слова.
Комментарий попал в не топ за другую часть, её мы удалили и вернули комментарий в топ.
Да, знаем значение этого слова.
Комментарий попал в не топ за другую часть, её мы удалили и вернули комментарий в топ.