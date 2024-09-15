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Игрок клуба «СКА-Хабаровск» забил гол с центра поля в матче Первой лиги

вчера, 17:50
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» в матче 10-го тура Первой лиги (2:0).

Второй мяч забил нападающий Георгий Гонгадзе, отправив мяч в сетку ворот с центра поля.

«СКА-Хабаровск» с 11 очками занимает 14-е место. «Нефтехимик» идёт на 12-й строчке, у нижнекамцев 12 баллов.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Кстати с победой!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Приветствую!!!
Да я сильно и не парюсь, пишу когда хочется, а количество это вообще не главное.
Quilby
Quilby
вчера в 18:45
Гол, конечно, курьезный, но запомнится надолго.
альсато
альсато ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:30
Зема, Здравия Желаю!....тут, либо писать больше, либо молчать, одно из двух..я выбираю-первое))))
альсато
альсато ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:24
бывает...тем более за две минуты до конца встречи...я бы не стал голкипера винить, когда ВСЯ команда (соперника) была в атаке, чтоб сравнять счет, да и Жора-здорово пробил.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:18
Вы серьёзно?
И что же вы удалили?
Если честно, то я в шоке!!!
Это как искать чёрную кошку в чёрном квадрате Малевича, как и троллинг в моём комментарий.
Может тогда вообще не писать?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:00, ред.
Такие голы могут деморализовать команду соперника. А виноват, скорее всего, вратарь. Заснул или просто ворон считал, вот и пропустил за шиворот. За такие голы нужно сразу же сажать на лавку, надолго...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:56
Здравствуйте.

Да, знаем значение этого слова.

Комментарий попал в не топ за другую часть, её мы удалили и вернули комментарий в топ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:53
Иногда случаются такие голы, ничего удивительного ...
Гость
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