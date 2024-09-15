На стадионе «Реала» на несколько месяцев приостановили все концерты

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вчера, 18:42

«Реал» объявил о временной приостановке проведения концертов на стадионе «Сантьяго Бернабеу», которые должны были пройти с октября 2024 года по март 2025-го.

По информации пресс-службы мадридской команды, данное решение является частью ряда мер, которые клуб предпринимает для обеспечения строгого соблюдения действующих муниципальных правил во время концертов.

Несмотря на состояние звукоизоляции арены и принятые меры по её усилению, соблюдение этих правил различными организаторами и промоутерами было сопряжено с большими трудностями, связанными с необходимостью учесть все их предписания.

«Реал» будет продолжать работать над тем, чтобы во время концертов были соблюдены точные условия в производстве и передаче звука.