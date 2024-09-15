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На стадионе «Реала» на несколько месяцев приостановили все концерты

вчера, 18:42

«Реал» объявил о временной приостановке проведения концертов на стадионе «Сантьяго Бернабеу», которые должны были пройти с октября 2024 года по март 2025-го.

По информации пресс-службы мадридской команды, данное решение является частью ряда мер, которые клуб предпринимает для обеспечения строгого соблюдения действующих муниципальных правил во время концертов.

Несмотря на состояние звукоизоляции арены и принятые меры по её усилению, соблюдение этих правил различными организаторами и промоутерами было сопряжено с большими трудностями, связанными с необходимостью учесть все их предписания.

«Реал» будет продолжать работать над тем, чтобы во время концертов были соблюдены точные условия в производстве и передаче звука.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:58, ред.
Приостановка концертов может привести к финансовым потерям для клуба. Интересно, насколько это повлияет на общий бюджет Реала и как они будут компенсировать утраченные доходы. В прошлом «Сантьяго Бернабеу» уже сталкивался с различными проблемами, связанными с мероприятиями. Надеюсь, что клуб сможет успешно решить текущие вопросы и вернуться к проведению концертов в будущем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:49
Всех денег не заработаешь...
Интересно, как Реал будет решать эту проблему? Ведь клуб фактически лишается значительной части своих доходов?
Видимо концерты серьёзно достали местных жителей.
Гость
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