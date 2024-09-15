На стадионе «Реала» на несколько месяцев приостановили все концерты

«Реал» объявил о временной приостановке проведения концертов на стадионе «Сантьяго Бернабеу», которые должны были пройти с октября 2024 года по март 2025-го.
По информации пресс-службы мадридской команды, данное решение является частью ряда мер, которые клуб предпринимает для обеспечения строгого соблюдения действующих муниципальных правил во время концертов.
Несмотря на состояние звукоизоляции арены и принятые меры по её усилению, соблюдение этих правил различными организаторами и промоутерами было сопряжено с большими трудностями, связанными с необходимостью учесть все их предписания.
«Реал» будет продолжать работать над тем, чтобы во время концертов были соблюдены точные условия в производстве и передаче звука.
Интересно, как Реал будет решать эту проблему? Ведь клуб фактически лишается значительной части своих доходов?
Видимо концерты серьёзно достали местных жителей.
Интересно, как Реал будет решать эту проблему? Ведь клуб фактически лишается значительной части своих доходов?
Видимо концерты серьёзно достали местных жителей.