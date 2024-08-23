«Спартак» матчем звёзд отметит 10-летний юбилей «Лукойл Арены»

«Спартак» 11 сентября отметит 10-летний юбилей домашнего стадиона «Лукойл Арена».
Главным событием праздничного вечера будет матч звёзд, в котором примут участие многие игроки московской команды прошлого и настоящего.
Игра начнётся в 20:00, её участниками станут: самый титулованный тренер в истории «красно-белых» Олег Романцев, нынешний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших бомбардиров клуба Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали Российской Премьер-Лиги 2017 года Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные бывшие футболисты.
Перед матчем на стадионе будут организованы различные развлечения для болельщиков и выступления артистов.
Матч входит в состав абонемента на сезон. Однако с 23 по 25 августа владельцы абонементов могут купить дополнительные билеты на игру на приоритетной основе. 26 августа билеты поступят в свободную продажу.
Всю выручку от продажи направят в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».