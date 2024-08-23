«Спартак» матчем звёзд отметит 10-летний юбилей «Лукойл Арены»

1724423802

вчера, 17:36

«Спартак» 11 сентября отметит 10-летний юбилей домашнего стадиона «Лукойл Арена».

Главным событием праздничного вечера будет матч звёзд, в котором примут участие многие игроки московской команды прошлого и настоящего.

Игра начнётся в 20:00, её участниками станут: самый титулованный тренер в истории «красно-белых» , нынешний главный тренер , многократные чемпионы страны в составе «Спартака» и , одни из лучших бомбардиров клуба и , обладатель золотой медали Российской Премьер-Лиги 2017 года , действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные бывшие футболисты.

Перед матчем на стадионе будут организованы различные развлечения для болельщиков и выступления артистов.

Матч входит в состав абонемента на сезон. Однако с 23 по 25 августа владельцы абонементов могут купить дополнительные билеты на игру на приоритетной основе. 26 августа билеты поступят в свободную продажу.