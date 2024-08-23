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«Спартак» матчем звёзд отметит 10-летний юбилей «Лукойл Арены»

вчера, 17:36

«Спартак» 11 сентября отметит 10-летний юбилей домашнего стадиона «Лукойл Арена».

Главным событием праздничного вечера будет матч звёзд, в котором примут участие многие игроки московской команды прошлого и настоящего.

Игра начнётся в 20:00, её участниками станут: самый титулованный тренер в истории «красно-белых» Олег Романцев, нынешний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших бомбардиров клуба Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали Российской Премьер-Лиги 2017 года Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные бывшие футболисты.

Перед матчем на стадионе будут организованы различные развлечения для болельщиков и выступления артистов.

Матч входит в состав абонемента на сезон. Однако с 23 по 25 августа владельцы абонементов могут купить дополнительные билеты на игру на приоритетной основе. 26 августа билеты поступят в свободную продажу.

Всю выручку от продажи направят в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:24, ред.
Примерно то же самое можно сказать и про "Газпром Арена" и про "РЖД Арена".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:45, ред.
С Праздником !!!
А наша "Газпром Арена" отметила 10-летний Юбилей ещё во время строительства..)))
ABir
ABir
вчера в 20:19
Нормальный праздник должен получится, информационно-познавательный и развлекательный. Мероприятие будет способствовать развитию и популяризации футбола и Спартака, поможет привлечь новых болельщиков, поможет узнать молодежи историю Спартака.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:00
- Лично я - ЗА! Это нужно и интересно и футболистам, и ветеранам, и нам - болельщикам.
- А то, как стадион называется? Да какая, на фиг разница? Сегодня спонсор N1 - стадион называется "АРЕНА N1". Завтра будет спонсор N2 и название поменяется - будет "АРЕНА N2", и т.д.
- Главное: Болельщики довольны! Ветераны тоже рады, что про них вспомнили! Игрокам клуба - двойная польза! И физически, и эмоционально! А уж как молодёжь и детвора будут рады! Я, в свои молодые годы, всегда мечтал увидеть матч "звёздных" ветеранов и "необстрелянной" молодёжи! Опыт, тактика и техника ветеранов - против скорости, техники и наглости (в хорошем смысле) молодёжи.
- Чем больше будет таких матчей - тем больше детворы будет записываться в футбольные секции...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:30
"Лукойл Арены"? А с какого года такой стадион с таким названием?
А вообще не кажется, что чевствуют не стадион Спартака, а названия спонсора который купил стадион всего пару лет назад?
Получается у Спартака как не было своего стадиона, так и нет.
Спартак до сих пор арендует...
10 лет назад был открыт стадион «Открытие Арена», а не как не "Лукойл Арена"
Даже здесь историю свою помнят...
b9tkrf64447t
b9tkrf64447t
вчера в 19:15
Больших побед на арене не было, но юбилей все же.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:10
Повод для матча звёзд есть.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:09
Отличная идея "Спартака"! 10-летний юбилей "Лукойл Арены" нужно отметить на достойном уровне.
Гость
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