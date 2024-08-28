«Локомотив» открыл именную звезду экс-президента клуба на Аллее славы

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вчера, 18:58

«Локомотив» решил отметить заслуги бывшего тренера и президента клуба открытием именной звезды на Аллее славы в присутствии нескольких сотен болельщиков московской команды.

Звезда Филатова появится на Аллее под номером 14. Генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко прокомментировал:

Поздравляю всех с этим историческим событием. Мы открываем звезду Валерия Николаевича. Познакомились с ним в 1990 году, он пригласил меня в «Локомотив». Вложенный им труд сложно представить, многие вещи были не видны. Он всегда говорил, что за клуб должно играть максимальное количество воспитанников. Символично, что сейчас за команду играет много талантливых ребят и команда идёт на первом месте в РПЛ .

На церемонию открытия пришли члены тренерского штаба «Локомотива» Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, Заур Хапов, а также главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев.

Филатов входил в тренерский штаб «Локомотива» в 1989–1990 годах, в 1991‑м сменил Юрия Сёмина в должности главного тренера. С 1992 по 2006 год он занимал пост президента московского клуба, позднее вошел в совет директоров «Локомотива».

При Филатове в роли президента «Локомотив» дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза побеждал в Кубке страны и два раза — в Суперкубке. Также команда дважды выходила в полуфинал Кубка обладателей кубков.