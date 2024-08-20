«Зенит» выставит клубные трофеи на фестивале в день матча со «Спартаком»

«Зенит» и «Газпромбанк» проведут фестиваль «Год легендарных побед».
Мероприятие пройдёт 24 августа в общественном пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива, в этот же день команда из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Спартаком» в 6-м туре РПЛ. На фестивале впервые в истории «сине-бело-голубых» будут представлены три самых важных трофея клуба, с которыми болельщики смогут сфотографироваться:
Кубок СССР (1944) — первый трофей в истории «Зенита»
Кубок чемпионов СССР (1984) — первое чемпионство
Кубок России (1999) — первый трофей в российской истории
Также посетителей будут ждать концерт группы «Демо», автограф-сессии и мастер-классы с легендарными футболистами клуба, творческие мастерские для детей и взрослых, футбольные аттракционы, подарки лучшим участникам площадок, аквагрим и фестиваль еды.
И вообще, что общего, у Зенита советского временu и нынешнего Газпрома???
И вообще, что общего, у Зенита советского временu и нынешнего Газпрома???