«Зенит» выставит клубные трофеи на фестивале в день матча со «Спартаком»

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вчера, 16:34

«Зенит» и «Газпромбанк» проведут фестиваль «Год легендарных побед».

Мероприятие пройдёт 24 августа в общественном пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива, в этот же день команда из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Спартаком» в 6-м туре РПЛ . На фестивале впервые в истории «сине-бело-голубых» будут представлены три самых важных трофея клуба, с которыми болельщики смогут сфотографироваться:

Кубок СССР (1944) — первый трофей в истории «Зенита»

Кубок чемпионов СССР (1984) — первое чемпионство

Кубок России (1999) — первый трофей в российской истории

Также посетителей будут ждать концерт группы «Демо», автограф-сессии и мастер-классы с легендарными футболистами клуба, творческие мастерские для детей и взрослых, футбольные аттракционы, подарки лучшим участникам площадок, аквагрим и фестиваль еды.