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«Зенит» выставит клубные трофеи на фестивале в день матча со «Спартаком»

вчера, 16:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.08.2024 в 17:30 Не начался

«Зенит» и «Газпромбанк» проведут фестиваль «Год легендарных побед».

Мероприятие пройдёт 24 августа в общественном пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива, в этот же день команда из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Спартаком» в 6-м туре РПЛ. На фестивале впервые в истории «сине-бело-голубых» будут представлены три самых важных трофея клуба, с которыми болельщики смогут сфотографироваться:

Кубок СССР (1944) — первый трофей в истории «Зенита»
Кубок чемпионов СССР (1984) — первое чемпионство
Кубок России (1999) — первый трофей в российской истории

Также посетителей будут ждать концерт группы «Демо», автограф-сессии и мастер-классы с легендарными футболистами клуба, творческие мастерские для детей и взрослых, футбольные аттракционы, подарки лучшим участникам площадок, аквагрим и фестиваль еды.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 07:15
Ну разговор же о трофеях)
А вообще это всё ерунда, подколки перед матчами)
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:41
У Спартака, достаточно других- Громких и Ярких побед. Хотя, и три полуфинала- тоже, событие.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
Главное, не забыть выставить 3 грамоты за полуфиналы еврокубков 😁
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:07
А я то думал, что Вы дружите с юмором))). Жаль, что ошибся. Вот уж не ожидал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:05
Что вам везде мерещится "напугать"???
Акция для болельщиков....при чем здесь Спартак и тем более игроки...

Зенит никого не пугает...не хвалится....а просто делает поход на футбол интересней....

Порой не стоит искать негатив в позитиве....не умно...не остроумно...неуместно...
lotsman
lotsman
вчера в 17:54
Не плохая идея. Своими достижениями надо гордиться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:38
Главное потом в матче не оконфузится...
qjwqjcn43b59
qjwqjcn43b59 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:31
Спартаку не интересно, потому. что от советского спартака ничего не осталось.
73r5dctfema8
73r5dctfema8
вчера в 17:27
Трофееев у спартака много- Кубки соли, Тины, почти каждый год.
zxtf7u46k9r4
zxtf7u46k9r4
вчера в 17:25
Что общего советского спартака, который был всегда в тени киевского Динамо и российского, за двадцать лет один раз купленное чемпионство.
Futurista
Futurista
вчера в 17:14
Кубок СССР (1944) — первый трофей в истории «Зенита»
Кубок чемпионов СССР (1984) — первое чемпионство
Кубок России (1999) — первый трофей в российской истории
Это все что нужно знать о короткой истории побед клуба Зенит)...дальше газпром и уже не интересно...
Capral
Capral
вчера в 17:14
Ну и, зачем это надо? Хотят напугать Спартак тремя трофеями в советское время?)) В таком случае, пусть и Спартак выставит свои, тогда, точно места не хватит на берегу Финского залива...

И вообще, что общего, у Зенита советского временu и нынешнего Газпрома???
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:46
Желаю, чтобы в этой игре победил футбол!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:36
Типа праздника будет - это точно.
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