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Ди Мария попрощался со сборной Аргентины

вчера, 09:25
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Перед матчем сборных Аргентины и Чили прошла церемония прощания Анхеля Ди Марии с национальной командой.

Перед разминкой футболист вышел на поле, а на стадионе было показано видео с лучшими моментами игрока в сборной. Также письменное послание для Анхеля сделала его дочь, а Лионель Месси записал видео, в котором посвятил ему несколько слов.

Кроме того, Ди Мария был тронут до слёз исполнением аргентинским певцом Абелем Пинтосом своей песни «Не забывай меня», а также получил от президента Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Фабиана Тапии памятную табличку и копию Кубка Америки, прежде чем произнести речь в присутствии команды, одетой в футболки с 11-м номером. Анхель отметил:

Из моих товарищей по команде здесь есть очень молодые, некоторые постарше, которые дали мне возможность выиграть всё. Я всегда говорил это и повторяю снова, именно благодаря им сегодня я ухожу таким образом, с уважением и любовью. Спасибо, я буду вечно благодарен всем — техническому, медицинскому персоналу, всем тем, кто разделил со мной эти годы.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:09
Если б не его отношение к МЮ, я бы его уважал больше.
Но там у него не заладилось, а он сам позволил себе неприятные вещи в отношении клуба и его болельщиков.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:56
Пора место уступить молодым талантам...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:16
Красавчик Ди Мария . На мой субъективный взгляд он один из самых недооценённых игроков мирового футбола.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:41
Достойно играл, Ангел - достойно и проводили.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:25
Красиво ушёл.. Выиграв всё.. 👍👏
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:22
Так точно. Ушёл чемпионом!
g9xmt4dfk9sd
g9xmt4dfk9sd
вчера в 09:42
Классный игрок, всегда и везде играл ключевую роль, был полезен при любом тренере
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:27
Хорошая карьера в сборной!)) и уходит во время
Гость
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