Ди Мария попрощался со сборной Аргентины

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вчера, 09:25

Перед матчем сборных Аргентины и Чили прошла церемония прощания Анхеля Ди Марии с национальной командой.

Перед разминкой футболист вышел на поле, а на стадионе было показано видео с лучшими моментами игрока в сборной. Также письменное послание для Анхеля сделала его дочь, а записал видео, в котором посвятил ему несколько слов.

Кроме того, Ди Мария был тронут до слёз исполнением аргентинским певцом Абелем Пинтосом своей песни «Не забывай меня», а также получил от президента Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Фабиана Тапии памятную табличку и копию Кубка Америки, прежде чем произнести речь в присутствии команды, одетой в футболки с 11-м номером. Анхель отметил: