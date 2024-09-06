Ди Мария попрощался со сборной Аргентины

Перед матчем сборных Аргентины и Чили прошла церемония прощания Анхеля Ди Марии с национальной командой.
Перед разминкой футболист вышел на поле, а на стадионе было показано видео с лучшими моментами игрока в сборной. Также письменное послание для Анхеля сделала его дочь, а Лионель Месси записал видео, в котором посвятил ему несколько слов.
Кроме того, Ди Мария был тронут до слёз исполнением аргентинским певцом Абелем Пинтосом своей песни «Не забывай меня», а также получил от президента Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Фабиана Тапии памятную табличку и копию Кубка Америки, прежде чем произнести речь в присутствии команды, одетой в футболки с 11-м номером. Анхель отметил:
Из моих товарищей по команде здесь есть очень молодые, некоторые постарше, которые дали мне возможность выиграть всё. Я всегда говорил это и повторяю снова, именно благодаря им сегодня я ухожу таким образом, с уважением и любовью. Спасибо, я буду вечно благодарен всем — техническому, медицинскому персоналу, всем тем, кто разделил со мной эти годы.
Но там у него не заладилось, а он сам позволил себе неприятные вещи в отношении клуба и его болельщиков.
Но там у него не заладилось, а он сам позволил себе неприятные вещи в отношении клуба и его болельщиков.