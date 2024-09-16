«Барселона» продлила контракт с действующей обладательницей «Золотого мяча»

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вчера, 17:54

«Барселона» согласовала продление контракта с футболисткой Айтаной Бонмати.

Обладательница «Золотого мяча» 2023 года по версии France Football останется в команде до 30 июня 2028-го.

Бонмати присоединилась к клубу в 2011 году, когда ей было 13 лет. В составе «Барсы» она провела в общей сложности 275 матчей, забив 96 голов в официальных матчах. За время пребывания в главной команде она выиграла 23 различных трофея, заняв 8-е место в общем рейтинге по количеству титулов в составе «сине-гранатовых».