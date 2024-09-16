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«Барселона» продлила контракт с действующей обладательницей «Золотого мяча»

вчера, 17:54

«Барселона» согласовала продление контракта с футболисткой Айтаной Бонмати.

Обладательница «Золотого мяча» 2023 года по версии France Football останется в команде до 30 июня 2028-го.

Бонмати присоединилась к клубу в 2011 году, когда ей было 13 лет. В составе «Барсы» она провела в общей сложности 275 матчей, забив 96 голов в официальных матчах. За время пребывания в главной команде она выиграла 23 различных трофея, заняв 8-е место в общем рейтинге по количеству титулов в составе «сине-гранатовых».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:45, ред.
Уважение клубу за то что ценят чемпионку и лучшую футболистку мира))) до 2028 Айтана ещё кучу трофеев возьмёт вместе великолепной женской команды Барселоны. Здоровья и больших побед, легенда)))))и много много голов в эль класико!!! Пусть сливочные принцессы узнают, как должны играть футбол)))))
ahyx5kfz9dgz
ahyx5kfz9dgz
вчера в 18:02
Надо бы Рубиалесу зайти поздравить барышню
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:59
Еще бы они не продлили её!
Вещий
Вещий
вчера в 17:59
Молодца и девчонка и клуб что продлили контракт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Ещё бы Айтана - "Каталонка , спортсменка и просто красавица"...)
Гость
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