«Милан» будет автоматически продлевать контракты с беременными игроками

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вчера, 14:22

«Милан» решил поддержать будущих мам среди футболисток и сотрудниц клуба.

«Россонери» будут автоматически продлевать контракты на тех же финансовых условиях для женщин-игроков в случае беременности, если она наступила в последний сезон действия их соглашений. Такое будет впервые в европейском футболе.

Согласно отчёту FIFPRO Global Employment Report за 2017 год, глобальному исследованию условий труда в женском футболе, только 2% женщин-игроков, опрошенных на четырёх континентах, имели детей, а 47% заявили, что уйдут из футбола, чтобы создать семью.