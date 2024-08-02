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«Милан» будет автоматически продлевать контракты с беременными игроками

вчера, 14:22

«Милан» решил поддержать будущих мам среди футболисток и сотрудниц клуба.

«Россонери» будут автоматически продлевать контракты на тех же финансовых условиях для женщин-игроков в случае беременности, если она наступила в последний сезон действия их соглашений. Такое будет впервые в европейском футболе.

Согласно отчёту FIFPRO Global Employment Report за 2017 год, глобальному исследованию условий труда в женском футболе, только 2% женщин-игроков, опрошенных на четырёх континентах, имели детей, а 47% заявили, что уйдут из футбола, чтобы создать семью.

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Все комментарии
fqfmpbmvg8es
fqfmpbmvg8es
вчера в 15:32
Для мужиков тоже надо что-то придумать!!!
112910415
112910415
вчера в 14:52
и это выглядит благородно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:47
Выгодно будет залетать под конец контракта...
4RT
4RT
вчера в 14:41
В этой европе "мужики" тоже беременные будут скоро
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:32
Хорошая клубная политика. Но можно и для мужчин что то подобное замутит. Например..холостякам)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:26
А как же быть с мужской командой - не будет это выглядеть как некая дискриминация ? ))))))
Гость
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