Карасёв рассказал об общении с Роналду

Футбольный судья , рассудивший матч «Аль Наср» — «Аль-Ахли» (1:1) в Саудовской Аравии, поделился опытом общения с нападающим :

Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за «Реал». Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.

Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте «Аль‑Ахли» пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

Нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира.