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Карасёв рассказал об общении с Роналду

вчера, 09:30
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиМатч завершен

Футбольный судья Сергей Карасёв, рассудивший матч «Аль Наср» — «Аль-Ахли» (1:1) в Саудовской Аравии, поделился опытом общения с нападающим Криштиану Роналду:

Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за «Реал». Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.

Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте «Аль‑Ахли» пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

Нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира.

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Все комментарии
миша мишин
миша мишин ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 10:45
Станешь капитаном команды , - узнаешь
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:27
Рон не просил подписаться на него на Ютубе?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:15
Карасев от судил матч хорошо без косяков, молодец! Хорошая работа. 👍 Карасев верно оценил что матчи СА это сравнимо с уровнем Лч. Что теперь скажут фаны Месськи которые принижают уровень саудовской лиги??
Брулин
Брулин
вчера в 11:19
Интересно было бы узнать логику спорных решений Карасева в матчах РПЛ, которых становится все больше ...
Hauptman
Hauptman
вчера в 10:53
Карасев только за границей судит объективно, в России опустился до уровня Иванова из Ростова.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:44
Ну Карасёву я думаю неплохо платят в Саудовской Аравии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:34
Карася не проведешь. Мужик всё повидал и знает что к чему.
Capral
Capral
вчера в 10:23
Да оно и понятно, это же не любительское шоу- сантехников и акушеров МЛС. Здесь, настоящие Звёзды играют, Рон- первая из них!!!
Карась молодец, не растерялся...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:07
Ты бы прочувствовал взмах руки "боксера" за добавленное время, если бы Наср на последней пропустил.. 🥊🤭😂
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:39
Только звезды на пенсии уже))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:32
В общем "за жизнь" пару раз поговорили...)
Гость
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