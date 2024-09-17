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Апелляционный процесс над Блаттером и Платини пройдёт в 2025 году

вчера, 12:08

Апелляционные слушания по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс‑главы УЕФА Мишеля Платини состоятся в следующем году в Швейцарии. Судебный процесс будет проходить в чрезвычайной апелляционной палате суда кантона Базель‑Ланд с 3 по 25 марта 2025 года.

Напомним, в июле 2022 года Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона оправдал Блаттера и Платини после семилетнего расследования дела о коррупции, в результате которого оба были отстранены от спорта. Прокуратура тогда запрашивала для бывших функционеров 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. Впоследствии сторона обвинения обжаловала это решение.

Ранее швейцарская прокуратура заявила, что Блаттер незаконно организовал перевод 2 миллионов швейцарских франков Платини в 2011 году. Блаттер и Платини, которым в ноябре 2021‑го были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие‑либо правонарушения. Дело было возбуждено в сентябре 2015 года после того, как в ФИФА разразился коррупционный скандал. Комитет по этике ФИФА начал расследование, в результате которого обоих чиновников отстранили от футбола и заставили покинуть должности. Данное судебное разбирательство касается оплаты за консультационную работу, которую Платини выполнял для тогдашнего президента ФИФА Блаттера в период с 1998 по 2002 год.

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила от футбола Блаттера и Платини на восемь лет. Впоследствии срок отстранения Блаттера был сокращён до шести лет, а Платини — до четырёх лет.

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311
311
вчера в 12:31
Дио президент Блаттэр, коликс оф зэ эгзэкутив комити
Вещий
Вещий
вчера в 12:09
Можно сказать, что пока они отделались легким испугом....
Гость
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