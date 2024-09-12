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Мбаппе отказался от посредника в финансовом споре с ПСЖ

вчера, 10:58

По информации источника, окружение нападающего «Реала» Килиана Мбаппе объявило об отказе от посредничества, предложенного Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP), в финансовом споре с ПСЖ.

Игрок намерен получить 55 млн евро в виде невыплаченной зарплаты и бонусов от своего бывшего клуба. Адвокат футболиста Дельфин Верхейден сказала следующее:

Мой клиент просто желает на данном этапе, чтобы его работа оплачивалась, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым сотрудником, завершившим свой контракт.

У нас есть сотрудник на контракте, у которого заканчивается договор, а работодатель говорит ему: «Иди в другое место, я тебе за выполненную работу платить не буду». Должно применяться трудовое законодательство.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:44
Если бы он дальше хотел только бабла, он бы перешел в Апл (топ 5 Английских клубов без проблем могут удвоить зарплату Мбапе, которую он получает в Реале) или в СА.
iIIiada
iIIiada
вчера в 13:02
Посредник обычно берет свою долю. Мбаппе не хочет делиться
ytydgxwxfh23
ytydgxwxfh23
вчера в 12:19
Руководство Реала-вас ждёт тоже самое,Камерунский Эму пришёл за баблом!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:04
ПСЖ видимо на-столько психанули, что он не переподписал контракт и ушел бесплатно в Реал, что решили "кинуть" Мбапинского на лавЕ)))
Не тут-то было)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:23
свое надо брать всегда.
давай, черепаха, дожми парижан))) а следующий будет перес.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:15
Сам разрулит. Забьёт "стрелу")))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:03
Адвокат Дельфин больше бы подошел Роналду.
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