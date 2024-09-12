Мбаппе отказался от посредника в финансовом споре с ПСЖ

По информации источника, окружение нападающего «Реала» Килиана Мбаппе объявило об отказе от посредничества, предложенного Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP), в финансовом споре с ПСЖ.
Игрок намерен получить 55 млн евро в виде невыплаченной зарплаты и бонусов от своего бывшего клуба. Адвокат футболиста Дельфин Верхейден сказала следующее:
Мой клиент просто желает на данном этапе, чтобы его работа оплачивалась, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым сотрудником, завершившим свой контракт.
У нас есть сотрудник на контракте, у которого заканчивается договор, а работодатель говорит ему: «Иди в другое место, я тебе за выполненную работу платить не буду». Должно применяться трудовое законодательство.
Не тут-то было)
Не тут-то было)
давай, черепаха, дожми парижан))) а следующий будет перес.
давай, черепаха, дожми парижан))) а следующий будет перес.