Мбаппе отказался от посредника в финансовом споре с ПСЖ

По информации источника, окружение нападающего «Реала» объявило об отказе от посредничества, предложенного Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP), в финансовом споре с ПСЖ .

Игрок намерен получить 55 млн евро в виде невыплаченной зарплаты и бонусов от своего бывшего клуба. Адвокат футболиста Дельфин Верхейден сказала следующее:

Мой клиент просто желает на данном этапе, чтобы его работа оплачивалась, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым сотрудником, завершившим свой контракт.

У нас есть сотрудник на контракте, у которого заканчивается договор, а работодатель говорит ему: «Иди в другое место, я тебе за выполненную работу платить не буду». Должно применяться трудовое законодательство.