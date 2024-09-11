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ПСЖ призвали заплатить Мбаппе 55 млн евро

вчера, 17:05

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции порекомендовал ПСЖ компенсировать долг в размере 55 миллионов евро перед нападающим «Реала» Килианом Мбаппе в частном порядке, без суда, для урегулирования вопроса.

Если игрок не получит деньги, то его сторона может начать судиться с клубом. В таком случае команду могут лишить возможности совершать трансферы или участвовать в еврокубках. ПСЖ собирается компенсировать долг перед Мбаппе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:44
Или ПСЖ поставят на счётчик))) арабы получили свое
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:31
Это называется поиграл 2 годика с Месси в одной команде 😁 аргентинец с отцом видать показали схемы, как доить свои настоящие и бывшие клубы
Вещий
Вещий
вчера в 17:43
Красиво черепашка ушел из ПСЖ.... многие думаю призадумаются о такой фишке.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:39
ПСЖ и Мбаппе стоят друг друга
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:39
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 17:30
    Это непростая ситуация, но главное, что ПСЖ собирается выплатить долг перед Мбаппе. Надеюсь, что вопрос будет решен мирным путем, чтобы избежать возможных санкций. Французский нападающий заслуживает того, чтобы получить свои деньги. Эта ситуация с ПСЖ показывает, как важно соблюдать финансовые обязательства. Если клуб действительно выплатит долг, это будет хорошим примером для других команд
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:17
    ПСЖ - как беспроигрышная лотерея, без денег не останешься))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:17
    Файза Ламари уже присмотрела себя для начала шикарное колье....)))
    Гость
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