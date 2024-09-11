ПСЖ призвали заплатить Мбаппе 55 млн евро

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции порекомендовал ПСЖ компенсировать долг в размере 55 миллионов евро перед нападающим «Реала» Килианом Мбаппе в частном порядке, без суда, для урегулирования вопроса.
Если игрок не получит деньги, то его сторона может начать судиться с клубом. В таком случае команду могут лишить возможности совершать трансферы или участвовать в еврокубках. ПСЖ собирается компенсировать долг перед Мбаппе.
Заплатят и не заметят.
В крайнем случае - продадут Сафонова)))
Всё равно толку от него, по всей видимости, никакого
Заплатят и не заметят.
В крайнем случае - продадут Сафонова)))
Всё равно толку от него, по всей видимости, никакого