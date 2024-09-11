ПСЖ призвали заплатить Мбаппе 55 млн евро

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вчера, 17:05

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции порекомендовал ПСЖ компенсировать долг в размере 55 миллионов евро перед нападающим «Реала» в частном порядке, без суда, для урегулирования вопроса.