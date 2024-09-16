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Начался судебный процесс по делу об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»

вчера, 19:56

В понедельник началось рассмотрение дела о предполагаемых 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

По информации источника, процесс проходит в международном центре разрешения споров (IDRC) в Лондоне.

Если обвинения будут доказаны, клуб может столкнуться с понижением в классе или вычетом большого количества очков. Ожидается, что вердикт будет объявлен в следующем году.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 18:21
Вот скажи честно, вжаться всем составом во вратарскую, это проход на классе?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 16:25
У Сити самый сбалансированный состав в мире.
Был самый дорогой игрок мира в наличии.
Но Реал прошел на классе. Про то что жалко смотрелись - это вариации тактики. Реал прошел Сити и это не бывает просто так.

Теперь у Реала тоже есть самый дорогой игрок в мире, так что здесь уравнялись. Вот и будем посмотреть.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:15
Доказательная база против Манчестер Сити настолько хилая, что у меня нет сомнений в победе юристов горожан. Но все мы прекрасно знаем, что суды зачастую бывают предвзяты, и даже при самом худшем исходе,ничего не изменится. Поднимемся и снова заберем свое.
Igo0rek
Igo0rek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 16:13
Про "дает по шапке" очень интересно. Вы настолько жалко смотрелись в последних четырех матчах против Сити, что о таком даже говорить смешно. Благодарите Вселенную, что еле-еле на везении прошли дальше в прошлом противостоянии. И да, у Сити в очных встречах больше побед на Реалом.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ iIIiada (раскрыть)
сегодня в 12:52
Да нет, не задел. Просто странно, что ты изначально Реал приплёл туда. Поверь мне, королям все равно, что там происходит в других клубах.
Я болею за Реал и МЮ. С позиции Реала, мне всё равно до дел Сити, потому что Реал на футбольном поле даёт им по шапке.
С позиции МЮ, мне тоже все равно, клуб в 63, дисква Сити МЮ ничем не поможет, там есть ещё Арсенал, Ливер и другие, кто этим скорее воспользуется, чем МЮ.

Я говорю о справедливости. ПСЖ, Сити плюют на все законы УЕФА, на финансовые фейр-плей. Эти клубы могут кого угодно покупать и в любых количествах . А другие клубы действуют в рамках ограничений. Понятно, что эти два самые богатые. Но коли есть нарушения, пусть ответят хотя бы тем же запретом на трансферы на пару окон, через которые проходили Челси, Реал и другие клубы.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 07:31
Да нечего денежному мешку не будет Вот если это была условная Астон Вилла там бы без суда выкинули в третью лигу
Кэп 11
Кэп 11 ответ iIIiada (раскрыть)
сегодня в 06:35
Этот "сильный" соперник недавно вылетел из ЛЧ. От кого же? Подсказка: слово из 4 букв. И там нет букв м, с, и, т... 🤣
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:05
Денег наверное хотят
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:58
Перес подкупил всех( у него же больше всех из всех клубов денег) и строит козни против богатейших людей мира- шейхов
Но тем не менее не подкупить ему УЕФА
Не обидеть ему бедных шейхов
У них с финансовым феерплей всё норм
115 нарушений это норм
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:59
Мое мнение: ничего не решат, просто назначат следующее слушание, где-то через полгода-год. Тянут время.
iIIiada
iIIiada ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:52
Гегемоны генерируют доход для ФИФА. Их наказать - значит лишиться дохода. Из недавнего - Барселону и Ювентус наказали только после того, как они скатились. На пике их никто не трогал. Также не тронут МС. Если докажут, в лучшем случае накажут, когда МС перестанет все выигрывать, а станет условным Эвертоном или нынешним МЮ. Вот такой клуб не несет никакой ценности ФИФА и УЕФА, их можно наказывать.
iIIiada
iIIiada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:46
Задел за живое, похоже. Кратко:

1. Прежде, чем наказать, нужно доказать.

2. Причем тут нынешние победы, если претензии до 2018 года?

3. У Реала грехов побольше, просто Перес умеет мутить дела. Тот еще мошенник.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:44
Артета тогда либо поседеет, либо полысеет))
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:43
Будет забавно, если с МС снимут очков 20-30, а они все равно станут чемпионами))) но это конечно шуткую я))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:39
МЮ, ТТХ, Арсенал, Челси и Ливерпуль.
что у них общего?!
правильно , американские владельцы)))
и они обьявили крестовый поход против Араба, шейха Мансура и его МанСити.
американский босс Челси Боули пока борется с другим совладельцем.
возможно, что то и докажут.
и если вдруг Сити окажется виновным, тогда вычет очков.
но МС все равно финиширует в зоне лиги чемпионов.
думаю, Арсенал станет чемпионом.
но не МЮ, Ливерпуль или Тоттеннхэм.
Челси снова окажется в 7-8 месте.
Брулин
Брулин
вчера в 20:22
Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Котят, чтобы занесли в кассу, ведь Шейхи вложили в Клуб и в его инфраструктуру миллиарды, кинуть как Рому Абрамовича не получиться ведь у Арабов если свои рычаги от Опек+ до полного возмещения потраченной суммы в клуб и взыскать с короны, ведь пойдя на принцип, АПЛ с таким темпов может потерять звание самой прибыльной лиги мира, и взгляд Арабов падёт на более сговорчивые власти, там Барса спит и видит когда Арабы их купят, Лапорта так первый будет плясать от радости
P.S. Есть прецендент в виде ПСЖ, там никого не отстранили, значит в новом мировом порядке это ворядке вещей покупать игроков за 50 к рублей, само выкуп 222 млн.евро,, этот манёвр можно и дальше раскручивать Ямаля скажем купить условного в любой клуб, мол он сам себя купил и продал., ЗП числятся в 10 тыс. евро, а криптой реальную платить и всё под носом УЕФА и ФИФА. При капитализме в социализм решили поиграть, богатые богатеют, беднякам прилетает с барского плеча
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 20:17
Реал? Вообще плевать.
Просто если у клуба +100500 нарушений, будет странно, если их не накажут.
С Эвертонов всяких снимают очки,а у Сити иммунитет ? Тут нечем гордиться. Нет дыма без огня.

Тот же Реал имел в своё время запрет на трансферы. И влияние Переса не помогло. Так что если Сити реально виноваты, то пусть будет наказание на общих основаниях. Если не виноваты, плевать вообще. Кому нужны такие победы, где кого-то нечестно отстраняют.

И кто действующий чемпион Лиги Чемпионов???? Подсказка: слово из 4 букв. В этом слове нет следующих букв: "М". "С" "И" "Т" "И"
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:17
Ну вообще надо бы уже щас снять с них немного, и по окончанию тоже)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:15
По окончание процесса с Эвертона снимут очки, можешь не переживать)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:12
Думаю всё для МС будет нормально
iIIiada
iIIiada
вчера в 20:08
Недруги надеются на серьезный приговор, чтобы у их любимой команды не было сильного соперника. Особенно это касается фанатов Мадрида и Лондона. 4:0 и вечно вторые больше не хотят унижений. Но приговор сведется только к сумме штрафа, если вообще смогут доказать вину МС.

МС чемпион!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:02
Это надолго.... может к новому году что-то и решат там
q8s6tjqwgkdx
q8s6tjqwgkdx
вчера в 19:57
Как бы хочется честной игры
Гость
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