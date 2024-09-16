Начался судебный процесс по делу об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»

В понедельник началось рассмотрение дела о предполагаемых 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити».
По информации источника, процесс проходит в международном центре разрешения споров (IDRC) в Лондоне.
Если обвинения будут доказаны, клуб может столкнуться с понижением в классе или вычетом большого количества очков. Ожидается, что вердикт будет объявлен в следующем году.
P.S. Есть прецендент в виде ПСЖ, там никого не отстранили, значит в новом мировом порядке это ворядке вещей покупать игроков за 50 к рублей, само выкуп 222 млн.евро,, этот манёвр можно и дальше раскручивать Ямаля скажем купить условного в любой клуб, мол он сам себя купил и продал., ЗП числятся в 10 тыс. евро, а криптой реальную платить и всё под носом УЕФА и ФИФА. При капитализме в социализм решили поиграть, богатые богатеют, беднякам прилетает с барского плеча
P.S. Есть прецендент в виде ПСЖ, там никого не отстранили, значит в новом мировом порядке это ворядке вещей покупать игроков за 50 к рублей, само выкуп 222 млн.евро,, этот манёвр можно и дальше раскручивать Ямаля скажем купить условного в любой клуб, мол он сам себя купил и продал., ЗП числятся в 10 тыс. евро, а криптой реальную платить и всё под носом УЕФА и ФИФА. При капитализме в социализм решили поиграть, богатые богатеют, беднякам прилетает с барского плеча
что у них общего?!
правильно , американские владельцы)))
и они обьявили крестовый поход против Араба, шейха Мансура и его МанСити.
американский босс Челси Боули пока борется с другим совладельцем.
возможно, что то и докажут.
и если вдруг Сити окажется виновным, тогда вычет очков.
но МС все равно финиширует в зоне лиги чемпионов.
думаю, Арсенал станет чемпионом.
но не МЮ, Ливерпуль или Тоттеннхэм.
Челси снова окажется в 7-8 месте.
что у них общего?!
правильно , американские владельцы)))
и они обьявили крестовый поход против Араба, шейха Мансура и его МанСити.
американский босс Челси Боули пока борется с другим совладельцем.
возможно, что то и докажут.
и если вдруг Сити окажется виновным, тогда вычет очков.
но МС все равно финиширует в зоне лиги чемпионов.
думаю, Арсенал станет чемпионом.
но не МЮ, Ливерпуль или Тоттеннхэм.
Челси снова окажется в 7-8 месте.