Начался судебный процесс по делу об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»

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вчера, 19:56

В понедельник началось рассмотрение дела о предполагаемых 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

По информации источника, процесс проходит в международном центре разрешения споров (IDRC) в Лондоне.

Если обвинения будут доказаны, клуб может столкнуться с понижением в классе или вычетом большого количества очков. Ожидается, что вердикт будет объявлен в следующем году.