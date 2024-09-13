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Суд по делу о смерти Марадоны перенесли на 2025 год

вчера, 09:43

Судебный процесс над восемью работниками здравоохранения, обвиняемыми в убийстве по неосторожности в связи со смертью Диего Марадоны, был перенесён с октября 2024 на март 2025 года.

Об этом сообщает источник со ссылкой на решение суда, которое было вынесено в четверг.

Суд в Сан-Исидро удовлетворил ходатайство трёх из восьми обвиняемых о повторной отсрочке судебного разбирательства, которое должно было состояться 1 октября. Теперь оно пройдёт 11 марта следующего года.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Незадолго до этого он перенёс операцию на головном мозге. В смерти известного аргентинского футболиста обвиняют его нейрохирурга, психолога, психиатра и медсестру, которым может грозить тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет.

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