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Бывший капитан «Сельты» Мальо признан виновным в сексуальном насилии

вчера, 13:11

Суд Барселоны признал защитника «Ариса» Уго Мальо виновным в преступлении сексуального насилия за то, что он трогал женщину, работавшую талисманом «Эспаньола», во время приветствия перед матчем между каталонским клубом и «Сельтой» в апреле 2019 года в Корнелья-де-Льобрегат (Барселона). Судья приговорил Мальо к 20-месячному штрафу в размере 10 евро в день и оплате судебных издержек. Испанец должен будет выплатить пострадавшей 1 000 евро плюс проценты за причинённый моральный ущерб. Ниже представлена выписка из дела.

Обвиняемый, с намерением удовлетворить своё либидо и подорвать сексуальную идентичность жертвы, запустил руки под её костюм и дотронулся до её груди.

С июля 2024 года Мальо выступает за «Арис», в который перебрался из «Интернасьонала». Его контракт действует до июня 2026 года. За греческий клуб 33-летний правый защитник провёл три матча.

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Арис  Мальо Уго
Перевод с relevo.com
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
В 2019 г - Долго же они идентифицировали сексуальную личность "жертвы" (простая констатация - не чего не хочу этим сказать)...)))
dw3afdxbfcr2
dw3afdxbfcr2
вчера в 13:48
Смешное преступление, женщина должна была быть довольна его притязанием и отблагодарить его за это.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:31
Несправедливое наказание.....
Надо было что бы она тоже подорвала его сексуальную идентичность запустив руки ему в шорты....
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:17
Сильный заголовок 😂😂😂
Думал реально что-то серьёзное)))
x8m4ar836mvh
x8m4ar836mvh
вчера в 13:16
Ещё одного злыдня толерасты изловили
Гость
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