Бывший капитан «Сельты» Мальо признан виновным в сексуальном насилии

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вчера, 13:11

Суд Барселоны признал защитника «Ариса» виновным в преступлении сексуального насилия за то, что он трогал женщину, работавшую талисманом «Эспаньола», во время приветствия перед матчем между каталонским клубом и «Сельтой» в апреле 2019 года в Корнелья-де-Льобрегат (Барселона). Судья приговорил Мальо к 20-месячному штрафу в размере 10 евро в день и оплате судебных издержек. Испанец должен будет выплатить пострадавшей 1 000 евро плюс проценты за причинённый моральный ущерб. Ниже представлена выписка из дела.

Обвиняемый, с намерением удовлетворить своё либидо и подорвать сексуальную идентичность жертвы, запустил руки под её костюм и дотронулся до её груди.

С июля 2024 года Мальо выступает за «Арис», в который перебрался из «Интернасьонала». Его контракт действует до июня 2026 года. За греческий клуб 33-летний правый защитник провёл три матча.