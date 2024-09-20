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Колосков оценил влияние Fan ID на посещаемость матчей

вчера, 13:38

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о влиянии Fan ID на посещаемость матчей.

Fan ID ударил по российскому футболу? Нет. Это сказалось на посещаемости, но не критично и жёстко. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потеряли много. Однако все они сейчас практически восстановились. На «Динамо» как ходили свои 15 тысяч, так и ходят. На «Локомотив» стало побольше ходить.

В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом всё постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут. У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессии. Это же было главной задачей Fan ID — она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадёт.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:46
А что он еще может сказать
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:23
- Настоящим болельщикам своих клубов оформить Fan ID - не проблема! Оформили, ходят на матчи, болеют - всё норм!
- А остальным - конечно напряг. За беспорядки и правонарушения на стадионе - по камерам вычислят, арестуют, наложат штрафы, лишат права посещения стадиона... Вот они и бесятся...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:57, ред.
Я думал , что только в политике нам писают в уши ...оказываеться и господин колосков не отстает от них ... не смотря на свой восраст учиться на ходу . Видимо хорошие у него учителя были...)
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:55
А как они навели порядок на кубковых матчах, если там Fan ID не работает, а зрителей прибавилось? Выходит, что запрет не работает, а нужен он для галочки.
NEK2808
NEK2808
вчера в 15:20
Крассафчик! "Не верьте глазам своим, верьте ушам своим! Особенно той туфте, которую я в ваши уши, своим жополизным языком, вкладываю". Это талант нужен, чтобы вот так отвергать очевидное и подменять его "линией партии". Единственное чему поспособствовал FanID, так это посещаемости Кубка на стадионах.
nnvxqs7rxhcv
nnvxqs7rxhcv
вчера в 15:15
Давайте еще болельщиков на время матч к сиденьям привязывать, что бы уже наверняка без эксцесов.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 15:00
Нет болельщиков - нет агрессии. Элементарно.
shlomo
shlomo
вчера в 14:52
Что то я сомневаюсь что необходимость в нем отпадет и его вдруг отменят...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:28
Ответ прост. Эти "отказники" не любят футбол.
wv5z485qqhfp
wv5z485qqhfp
вчера в 14:11, ред.
Ой, Не ман ди, Неман дииии вная река!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:11
Вполне здравые мысли.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:09
Сравнивая посещаемость кубковых матчей, где не требуют Fan-id, с посещаемостью в регулярном первенстве, можно отметить, что разница не значительная. Просто большинство фанатов из своих секторов растворились среди простых болельщиков. Зато эффект от принятых мер на лицо и, как отметил Колосков, с файерами и драками вроде порядок мало-мальски навели, осталось ещё с матерными кричалками покончить, а то клубы, как платили штрафы за своих болельщиков, так и продолжают платить.
Болейте за своих, а не против чужих.
lotsman
lotsman
вчера в 14:04
Лично я не понимаю причины противодействия Fan ID. Оформить его не сложно.
d3c9wjmrn2dp
d3c9wjmrn2dp
вчера в 14:02
Посещаемость упала однозначно, чиновники себе галочки ставят за идиотские идеи
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 14:01
Ещё один жополиз
drug01
drug01
вчера в 13:50
Надо прислушиваться говорит дело!!!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 13:47, ред.
Чиновникам разных уровней нужно поучиться у Колоскова, как отвечать на вопрос в рамках "линии партии". И очевидную проблему не увидел, и одобрил введение Fan ID, и соломку подстелил, если его вдруг отменят. Мастер!

А по сути, для примера матч Ростова с Оренбургом в чемпионате в выходной день собрал чуть больше 10 тысяч, матч в кубке в будний день без Fan ID - 24. А так разницы в посещаемости, конечно же, нет)
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:46
Старый 30н всё никак от кормушки не отползёт...
ydb5uewv584h
ydb5uewv584h
вчера в 13:43
    j6er7c8w3rte
    j6er7c8w3rte
    вчера в 13:42, ред.
    Колоскову всё божья роса
    Гость
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