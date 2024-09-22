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В «Химках» объяснили низкую посещаемость матча с «Оренбургом»

вчера, 16:31
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский объяснил, почему на домашний матч подмосковного клуба против «Оренбурга» (0:0) в рамках 9-го тура РПЛ пришло очень мало зрителей.

Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.

В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришёл сегодня, и всячески ему благодарен.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:29
лучше бы руководитель пресс -службы "Химок" помолчал...
gorets004
gorets004
вчера в 23:55
А почему владелец Химок не базирует команду в каком нибудь южном городе например Волгограде ,где есть стадион ,Климат и болельщики. Или если так уж медом намазана Москва ,в больших подмосковных городах Балашихе или Люберцах
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:12
- Тут, на параллельном сайте, кто-то предложил Химкам продавать пиво и водку на стадионе. Тогда, мол, болельщики потянутся на стадион. Вряд ли... Вот если бесплатно раздавать - вот тогда народ точно валом повалит...
3nqxgwzsz26u
3nqxgwzsz26u
вчера в 17:29
Клуб по большому счету кроме тех, кто пришел, никому не интересен.
Вещий
Вещий
вчера в 17:20
Остальные за ранее знали результат матча....
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:04
Зачем Химки, при полном отсутствии популярности, содержат полноценную пресс-службу? Интересно, кто им утвердил такую организационно-штатную структуру? И все эти люди сидят на шее клуба, основной источник финансирования которого, бюджет Московской области и "добровольные" пожертвования структур, имеющих возможность получать государственные заказы.
kcs6a5uqvmhc
kcs6a5uqvmhc
вчера в 16:42
Просто болельщик не верил в хороший футбол!!!
zanr66pm9gv8
zanr66pm9gv8
вчера в 16:39
Объяснение не убедительное, Химкам пора покинуть РПЛ.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:39
Согласен с Дзичковским, что посещаемость на домашнем матче Химок оставляет желать лучшего. Важно учитывать факторы, такие как временная близость к матчу Спартака, который, безусловно, привлекает больше зрителей. Кроме того, серия без побед команды могла негативно сказаться на интересе болельщиков. Клубу нужно работать над восстановлением доверия и заинтересованности фанатов.
8e6egk9se33t
8e6egk9se33t
вчера в 16:36
При чем здесь спартаковский матч, если нет своих болельщиков, то зачем вы нужны.
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