В «Химках» объяснили низкую посещаемость матча с «Оренбургом»

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский объяснил, почему на домашний матч подмосковного клуба против «Оренбурга» (0:0) в рамках 9-го тура РПЛ пришло очень мало зрителей.

Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.

В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришёл сегодня, и всячески ему благодарен.