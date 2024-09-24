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«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом группы Coldplay

вчера, 10:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона27.10.2024 Не начался

Игроки «Барселоны» выйдут на поле в матче с «Реалом» 27 октября в специальной форме.

Каталонский клуб достиг соглашения с британской рок-группой Coldplay о размещении логотипа музыкального коллектива на форме в ближайшем Эль Класико. Комплект планируется выпустить ограниченным тиражом.

Композиция этой группы «Viva la vida» уже стала традиционной для «сине-гранатовых», она звучала во время празднования титулов команды, а также в конце мая 2023 года на домашнем стадионе перед закрытием его на реконструкцию.

Ранее на форме «Барсы» в играх с «Реалом» были размещены эмблемы рэпера Дрейка, музыкального альбома «Мотомами» испанской певицы Розалии, а также британской рок-группы The Rolling Stones.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:59
Шакира будет?
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:59
Удивлен что Ламбады нет в списке)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:51
Судя по перечню " музыкантов " напрашивается вывод: если по части футбола Барселона одна из лучших команд в мире, то в музыкальном смысле она далеко не искушенная.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:22
Думаю Барса может сыграть в футболках с фоткой Кри Ро, Рон мог бы это организовать при желании) пару лямов $, и президент Барсы согласится
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:11
Скоро из формы сделают просто афишу , анонсы , новости и т.д.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:39, ред.
Или с матерной частушкой Шнура)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:06
Надо бы и нашим такое))
Зенит сыграет в форме с логотипом Боярского!!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:52
Посмотрим и на форму и на игру...ну а потом будем делать выводы.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 10:49
Не в форме поставлена игра команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:47
Главное не форма, а содержание...
drug01
drug01
вчера в 10:28
Может это ей поможет победить!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:28
Пускай это Эль Класико - будет "золотой игрой" по качеству...)
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