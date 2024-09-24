«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом группы Coldplay

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вчера, 10:22

Игроки «Барселоны» выйдут на поле в матче с «Реалом» 27 октября в специальной форме.

Каталонский клуб достиг соглашения с британской рок-группой Coldplay о размещении логотипа музыкального коллектива на форме в ближайшем Эль Класико. Комплект планируется выпустить ограниченным тиражом.

Композиция этой группы «Viva la vida» уже стала традиционной для «сине-гранатовых», она звучала во время празднования титулов команды, а также в конце мая 2023 года на домашнем стадионе перед закрытием его на реконструкцию.

Ранее на форме «Барсы» в играх с «Реалом» были размещены эмблемы рэпера Дрейка, музыкального альбома «Мотомами» испанской певицы Розалии, а также британской рок-группы The Rolling Stones.