«Бавария» показала форму к Октоберфесту

«Бавария» презентовала форму, выпущенную для Октоберфеста.
Мюнхенский клуб каждый сезон выпускает форму, приуроченную к этому мероприятию.
«Бавария» презентовала форму, выпущенную для Октоберфеста.
Мюнхенский клуб каждый сезон выпускает форму, приуроченную к этому мероприятию.
По поводу фестиваля, могу сказать следующее: старые немцы говорили мне, что, пока, у них будут пиво с сосисками- они будут терпеть все невзгоды, несмотря, ни на что!!! А вот, у меня, так не получается...
По поводу фестиваля, могу сказать следующее: старые немцы говорили мне, что, пока, у них будут пиво с сосисками- они будут терпеть все невзгоды, несмотря, ни на что!!! А вот, у меня, так не получается...
Цвет очень красивый.
Цвет очень красивый.