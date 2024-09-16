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«Бавария» показала форму к Октоберфесту

вчера, 20:57

«Бавария» презентовала форму, выпущенную для Октоберфеста.

Мюнхенский клуб каждый сезон выпускает форму, приуроченную к этому мероприятию.

«Бавария» показала форму к Октоберфесту«Бавария» показала форму к Октоберфесту

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:35, ред.
Не люблю чёрную форму, как-то мрачно смотрится. А вот, что радует, так это, то, что логотип Адидас, постепенно приобретает прошлый вид, то есть, вместо непривлекательных трёх шпал, снова распустилась и расцвела лилия!!! А вообще, нравилась мне форма клуба в ЛЧ-1999г., комбинированная.

По поводу фестиваля, могу сказать следующее: старые немцы говорили мне, что, пока, у них будут пиво с сосисками- они будут терпеть все невзгоды, несмотря, ни на что!!! А вот, у меня, так не получается...
Брулин
Брулин
вчера в 23:14
Форма сама по себе не плохая, но никаких явных отсылок не видно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:13
Судя по всему "модель" на верхнем снимке от формы "без ума"! )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
Мне нравится...
Цвет очень красивый.
Гость
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