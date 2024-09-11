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«Спартак» показал форму, посвящённую десятилетию «Лукойл Арены»

вчера, 18:45

«Спартак» опубликовал изображения специальной формы, выпущенной в честь десятилетия «Лукойл Арены».

Дизайн футболки включает в себя отсылки на ромбы фасада стадиона, гладиатора, памятник братьям Старостиным и фрагмент карты Москвы в районе арены.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Удачи, Барко, скоро будем на первом
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:45, ред.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:00
    Нормальная, красивая форма. Игровые качества она конечно не повышает, а так ничего, дизайн красивый.)
    Сп62
    Сп62 ответ Telanten (раскрыть)
    вчера в 19:12
    Женщины тебя не поймут.
    Telanten
    Telanten
    вчера в 18:54
    Не форма красит команду, а команда форму.
    4w2md29gbjca
    4w2md29gbjca
    вчера в 18:54
    Сколько миллионов на нее потрачено?
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 18:52
    Лучшая форма Спартака на мой взгляд
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:48
    Хорошая работа...
    Интересно, сколько стоит одна?
    И какое количество изготовлено?
    Гость
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