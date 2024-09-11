«Спартак» показал форму, посвящённую десятилетию «Лукойл Арены»

«Спартак» опубликовал изображения специальной формы, выпущенной в честь десятилетия «Лукойл Арены».
Дизайн футболки включает в себя отсылки на ромбы фасада стадиона, гладиатора, памятник братьям Старостиным и фрагмент карты Москвы в районе арены.
«Спартак» опубликовал изображения специальной формы, выпущенной в честь десятилетия «Лукойл Арены».
Дизайн футболки включает в себя отсылки на ромбы фасада стадиона, гладиатора, памятник братьям Старостиным и фрагмент карты Москвы в районе арены.
Интересно, сколько стоит одна?
И какое количество изготовлено?
Интересно, сколько стоит одна?
И какое количество изготовлено?