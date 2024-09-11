«Спартак» показал форму, посвящённую десятилетию «Лукойл Арены»

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вчера, 18:45

«Спартак» опубликовал изображения специальной формы, выпущенной в честь десятилетия «Лукойл Арены».

Дизайн футболки включает в себя отсылки на ромбы фасада стадиона, гладиатора, памятник братьям Старостиным и фрагмент карты Москвы в районе арены.