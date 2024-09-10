«Челси» планирует уйти со «Стэмфорд Бридж» и построить новый стадион

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вчера, 21:20

«Челси» планирует переехать на другой стадион.

По информации источника, клуб ведёт переговоры о строительстве новой арены, поскольку увеличение вместимости является основным приоритетом для владельцев, а сложность реконструкции «Стэмфорд Бридж» заставила искать новое место на западе Лондона.

Состоялись обсуждения с Transport for London (TfL), одним из партнёров, который присматривает за участком в районе Эрлс-Корт, и компанией-застройщиком Delancey. Однако проблемой может стать то, что в проекте комитета по развитию Эрлс-Корт (ECDC) нет футбольного стадиона, а приоритет отдаётся строительству тысяч домов, рабочих мест, культуре и открытому пространству.