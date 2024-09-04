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«Есть небольшой „кочкодром“». Обляков — о качестве поля во Вьетнаме

вчера, 22:59

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков в эфире «Матч ТВ» рассказал о качестве поля на стадионе в Ханое, на котором национальная команда проведёт товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни. А так, всё отлично. Живём в хорошем отеле — там есть кондиционер.

[О поле] Есть, скажем так, небольшой «кочкодром». Но я ожидал, что будет хуже. Говорили, что во Вьетнаме поля не самого лучшего качества.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:40
Третий сорт не брак, лиж бы мин и вьетнамских ловушек не было на поле.
ed9d93zrw3gc
ed9d93zrw3gc
сегодня в 05:11
С такой погодой и Вьетнам толком не посмотришь.
112910415
112910415
сегодня в 04:29
наши мастера справятся
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Это для Тебя(!) он футболист.
Поэтому твоя рецензия насчёт строгости - не по адресу, Юрий.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:35
Не надо)...когда эти бразильские ноунеймы узнают сколько Обляков за свой "футбол" денег получает они потеряют веру в справедливость...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:34
По - моему, вы слишком строгИ к футболисту. Его спросили ( и даже, если не спросили ), он высказал своё мнение. Только и всего. Ничего криминального.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:28, ред.
Хреновому танцору яйца мешают.

Пусть Обляков в Бразилию съездит...и на песке с местными ноунеймами попробует мячик погонять, а заодно и про кочки речь заведёт... Они там ему быстро глаза раскроют, - что он и кто он в футболе...(facepalm)
Futurista
Futurista
вчера в 23:13
Да нормальные там поля....рис только убрать и можно играть...
drug01
drug01
вчера в 23:04
Наши мастера знакомятся с полем!!
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