«Есть небольшой „кочкодром“». Обляков — о качестве поля во Вьетнаме

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вчера, 22:59

Полузащитник ЦСКА и сборной России в эфире «Матч ТВ» рассказал о качестве поля на стадионе в Ханое, на котором национальная команда проведёт товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни. А так, всё отлично. Живём в хорошем отеле — там есть кондиционер.