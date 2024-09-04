«Есть небольшой „кочкодром“». Обляков — о качестве поля во Вьетнаме

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков в эфире «Матч ТВ» рассказал о качестве поля на стадионе в Ханое, на котором национальная команда проведёт товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.
Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни. А так, всё отлично. Живём в хорошем отеле — там есть кондиционер.
[О поле] Есть, скажем так, небольшой «кочкодром». Но я ожидал, что будет хуже. Говорили, что во Вьетнаме поля не самого лучшего качества.
Поэтому твоя рецензия насчёт строгости - не по адресу, Юрий.
Поэтому твоя рецензия насчёт строгости - не по адресу, Юрий.
Пусть Обляков в Бразилию съездит...и на песке с местными ноунеймами попробует мячик погонять, а заодно и про кочки речь заведёт... Они там ему быстро глаза раскроют, - что он и кто он в футболе...(facepalm)
Пусть Обляков в Бразилию съездит...и на песке с местными ноунеймами попробует мячик погонять, а заодно и про кочки речь заведёт... Они там ему быстро глаза раскроют, - что он и кто он в футболе...(facepalm)