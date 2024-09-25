Абена: «Пришло время вновь становиться „Спартаку“ чемпионом»

Защитник «Спартака» считает, что «красно-белые» могут завоевать чемпионство.

«Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году? Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом — мы заслуживаем этого. Единственное, что мы можем делать, — это усердно работать и верить, что станем чемпионами России.