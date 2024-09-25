Абена: «Пришло время вновь становиться „Спартаку“ чемпионом»

Защитник «Спартака» Мьенти Абена считает, что «красно-белые» могут завоевать чемпионство.
«Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году? Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом — мы заслуживаем этого. Единственное, что мы можем делать, — это усердно работать и верить, что станем чемпионами России.
Вчера прочел интервью О.Терехина- игрока Динамо-90х. В нём он окрыто заявил, что в его время таких защитников как Денисов и близко не было в командах. Безграмотная позиционная игра, как в атаке, так и в обороне. Причем, что обидно, ошибки из прошлых матчей повторяются.
Не скажу, что Станкович не пытается менять, улучшать игру, но пока всё очень зыбко и проблематично. Определенные точечные удачные поступления вверх есть, но они еще сырые.
Понятно, что надо время, терпение, работы много, поэтому не надо делать такие громкие заявление о возможной победе Спартака в чемпионате. На сегодняшний день это не чемпионская игра, да и состав тоже.
Вчера прочел интервью О.Терехина- игрока Динамо-90х. В нём он окрыто заявил, что в его время таких защитников как Денисов и близко не было в командах. Безграмотная позиционная игра, как в атаке, так и в обороне. Причем, что обидно, ошибки из прошлых матчей повторяются.
Не скажу, что Станкович не пытается менять, улучшать игру, но пока всё очень зыбко и проблематично. Определенные точечные удачные поступления вверх есть, но они еще сырые.
Понятно, что надо время, терпение, работы много, поэтому не надо делать такие громкие заявление о возможной победе Спартака в чемпионате. На сегодняшний день это не чемпионская игра, да и состав тоже.