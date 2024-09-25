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Абена: «Пришло время вновь становиться „Спартаку“ чемпионом»

вчера, 22:16

Защитник «Спартака» Мьенти Абена считает, что «красно-белые» могут завоевать чемпионство.

«Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году? Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом — мы заслуживаем этого. Единственное, что мы можем делать, — это усердно работать и верить, что станем чемпионами России.

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Все комментарии
ubt7995cn63u
ubt7995cn63u
сегодня в 05:03
Языком все мастаки работать, не то что ногами на поле.
ABir
ABir
сегодня в 03:15
Надо не просто работать и ждать, а еще играть и побеждать в каждом матче. Ну хотя бы не упускать победа, играя в большинстве, ведя в счете, владея инициативой в игре с более слабым соперником.
zuy2j9fnh4p2
zuy2j9fnh4p2
вчера в 23:32
Чем это они заслуживают на пятом месте?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:30, ред.
Они как бы за свои дела не отвечают а за слова и подавно не будут поэтому и болтают безумолку даже не понимая значения тех вещей о которых говорят. В Спартаке сверху до низу вот эти малодушные безответственные люди которые никогда не станут чемпионами именно из за этого. Чтобы быть чемпионами надо мужиками быть, за базар свой и за косяки свои уметь ответ нести с высоко поднятой головой. Такие люди действуют и лишнего не болтают. В системе клуба был такой человек, и даже побыл тренером немного, но сейчас никто даже не вспомнит что его результаты были намного лучше и убедительнее чем у Станковича, я говорю о Владимире Слишковиче. А не вспомнят потому что тогда придется признать что ошиблись а они в Спартаке делать это не умеют и боятся, это же про ответственность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:16
Странные люди пишут тексты этим парням....
Что значит "Мы заслуживаем"???.......а другие не заслуживают???
Отыграл полтора часа....и уже разделил всех....на заслуженных....и не очень заслуженных...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
Легенда Спартака!!
drug01
drug01
вчера в 22:49
Придётся просто подождать чемпионской игры пока нет!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:42
Так играйте, а не болтайте... Говорить-то все мастера.
29sh42x5842w
29sh42x5842w
вчера в 22:31
Язык без костей,болтать можно что угодно
Capral
Capral
вчера в 22:30, ред.
Верить и усердно работать - это, пожалуй, ключевые слова. Как Спартак может стать чемпионом, если испугался победы над банкирами, имея и численный перевес, и преимущество по игре?!

Вчера прочел интервью О.Терехина- игрока Динамо-90х. В нём он окрыто заявил, что в его время таких защитников как Денисов и близко не было в командах. Безграмотная позиционная игра, как в атаке, так и в обороне. Причем, что обидно, ошибки из прошлых матчей повторяются.

Не скажу, что Станкович не пытается менять, улучшать игру, но пока всё очень зыбко и проблематично. Определенные точечные удачные поступления вверх есть, но они еще сырые.

Понятно, что надо время, терпение, работы много, поэтому не надо делать такие громкие заявление о возможной победе Спартака в чемпионате. На сегодняшний день это не чемпионская игра, да и состав тоже.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:27
Ну если уж гражданин Суринама сказал пора , то мы болельщики Спартака совсем не против! ))) Ну а если серьёзно , то сколько можно языком "трёкать" - сначала станьте , а потом мы все вместе порадуемся ! Играйте и побеждайте , а поразглагольствовать и без вас кому найдётся!
Hauptman
Hauptman
вчера в 22:26
    hk5md5atdmt6
    hk5md5atdmt6
    вчера в 22:23
    Смешно сказал, до него многие так говорили каждый год.
    Гость
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