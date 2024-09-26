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Пьянич извинился за свои слова 2022 года про сборную России

вчера, 17:31

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич извинился за свои слова 2022 года:

Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь – мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России.

В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт.

Однако я футболист, и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА – в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах.

Жду всех болельщиков уже послезавтра на матче с «Ахматом», где у меня состоится автограф-сессия.

Напомним, футболист раскритиковал возможность проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

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