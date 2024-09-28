«Ювентус» крупно обыграл «Дженоа»

«Дженоа» потерпел поражение от «Ювентуса» в матче 6-го тура Серии А (0:3).
Дублем отметился Душан Влахович, забив на 48-й минуте с пенальти и на 55-й. Ещё одним голом отличился Франсишку Консайсау на 89-й.
«Дженоа» занимает 16-е место в чемпионате Италии (5 очков). «Ювентус» лидирует в турнире (12 баллов).
даже дважды.
сербу этот сейчас очень нужно, а то он совсем скис в последнее время...
даже дважды.
сербу этот сейчас очень нужно, а то он совсем скис в последнее время...
браво, Мотта.
браво, Мотта.