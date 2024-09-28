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«Ювентус» крупно обыграл «Дженоа»

вчера, 20:53
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Дженоа» потерпел поражение от «Ювентуса» в матче 6-го тура Серии А (0:3).

Дублем отметился Душан Влахович, забив на 48-й минуте с пенальти и на 55-й. Ещё одним голом отличился Франсишку Консайсау на 89-й.

«Дженоа» занимает 16-е место в чемпионате Италии (5 очков). «Ювентус» лидирует в турнире (12 баллов).

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Все комментарии
u5qp6j6nzfra
u5qp6j6nzfra
сегодня в 00:43
Ювентус с крупной победой!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:21
Думал будет как всегда дежурные 1-0! А тут вона как))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
и хорошо что Влахович забил.
даже дважды.
сербу этот сейчас очень нужно, а то он совсем скис в последнее время...
qayq2nvhxpa2
qayq2nvhxpa2
вчера в 20:57
«Ювентус» — молодцы! Здорово обыграли «Дженоа»!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:57
наконец убедительная победа на выезде.
браво, Мотта.
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