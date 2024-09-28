«Ювентус» крупно обыграл «Дженоа»

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вчера, 20:53

«Дженоа» потерпел поражение от «Ювентуса» в матче 6-го тура Серии А (0:3).

Дублем отметился Душан Влахович, забив на 48-й минуте с пенальти и на 55-й. Ещё одним голом отличился Франсишку Консайсау на 89-й.

«Дженоа» занимает 16-е место в чемпионате Италии (5 очков). «Ювентус» лидирует в турнире (12 баллов).