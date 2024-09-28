«Челси» победил «Брайтон». Палмер сделал покер

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вчера, 19:00

«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче 6-го тура АПЛ (4:2).

На 7-й минуте гости повели — забитым мячом отметился Джорджиньо Руттер. Покер сделал Коул Палмер, отличившись на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й. В составе «чаек» также гол забил Карлос Нум на 34-й.

«Челси» занимает 3-е место в чемпионате Англии (13 очков). «Брайтон» идёт 8-м (9 баллов).