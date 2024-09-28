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«Челси» победил «Брайтон». Палмер сделал покер

вчера, 19:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче 6-го тура АПЛ (4:2).

На 7-й минуте гости повели — забитым мячом отметился Джорджиньо Руттер. Покер сделал Коул Палмер, отличившись на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й. В составе «чаек» также гол забил Карлос Нум на 34-й.

«Челси» занимает 3-е место в чемпионате Англии (13 очков). «Брайтон» идёт 8-м (9 баллов).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:12
А что с Ван Хекке и Вельтманом? Если бы они играли, то Брайтон столько бы не пропустил.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:04
Красавец Палмер, круто играет! Он должен быть основным в сборной.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:59
Два абсолютно разных по результативности тайма, если в первом голы забивались в среднем каждую седьмую минуту, то второй тайм вышел яркой противоположностью первому, полная засуха, если не считать гол Кукурельи, забитый из офсайда. А ведь игроки "Брайтона" продолжали чудить у своих ворот, но "Челси" все никак не мог наказать, да и у Палмера прицел чуть сбился, хотя ассистировал англичанин отменно. "Челси" же сыграл куда более собрано после перерыва и почти ничего не позволил создать гостям. В результате лондонцы одержав победу поднимаются на третье место, как минимум, до матча "Ливерпуля", который играет чуть позже. "Брайтон" же не может выиграть в четырех матчах к ряду и в следующем туре принимает у себя дома "петухов" из Лондона, которым думаю будет не сладко.
Болейте за своих, а не против чужих!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:40
Палмер красавец,заработал аж покер !!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
4-2, поке5р Коул Палмера.
Аристократичное командное взаимодействие - 10+.
если раньше Челси пропускал и пытался отыграться,
то сейчас Челси Мареска бежит побеждать, и только побеждать.
но нужно более спокойно играть в защите.
Брайтон крепкий орешек, потому победа Челси супер.
Палмер гений.
но как...как Гвардиола согласился продать такого игрока, воспитанника МС?!
п.с.
Мадуэке кажется, сдулся после той великолепной игры)))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:19
Палмер невероятен. Санчо неожиданно очень хорош в Челси.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:17
Челси осталось Палмера продать и будет всё хорошо))) сарказм конечно!
azkan
azkan
вчера в 19:10, ред.
С уверенной победой Челси! И даже с волевой!
Коула Палмера с покером! Красавец просто! Еще и красивый рекорд сотворил, который будет надолго в АПЛ. И чуть не повезло с пятым голом.
Но защита и особенно вратарь Санчес тоже "зажигали"))
Джексон снова включил Джексона 2023.
У Брайтона понравился 5 номер Данк. Во втором синие просто сушили игру, хотя были моменты хорошие. Особенно у Палмера раз и Джексона.
Еще раз с победой Челси!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:04
Прикольно в первом тайме 6 голов, а во втором тишина)))
Палмер тащит))
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:01
Ох и голов позабивали, было на что посмотреть.
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