«Челси» победил «Брайтон». Палмер сделал покер

«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче 6-го тура АПЛ (4:2).
На 7-й минуте гости повели — забитым мячом отметился Джорджиньо Руттер. Покер сделал Коул Палмер, отличившись на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й. В составе «чаек» также гол забил Карлос Нум на 34-й.
«Челси» занимает 3-е место в чемпионате Англии (13 очков). «Брайтон» идёт 8-м (9 баллов).
Коула Палмера с покером! Красавец просто! Еще и красивый рекорд сотворил, который будет надолго в АПЛ. И чуть не повезло с пятым голом.
Но защита и особенно вратарь Санчес тоже "зажигали"))
Джексон снова включил Джексона 2023.
У Брайтона понравился 5 номер Данк. Во втором синие просто сушили игру, хотя были моменты хорошие. Особенно у Палмера раз и Джексона.
Еще раз с победой Челси!
Коула Палмера с покером! Красавец просто! Еще и красивый рекорд сотворил, который будет надолго в АПЛ. И чуть не повезло с пятым голом.
Но защита и особенно вратарь Санчес тоже "зажигали"))
Джексон снова включил Джексона 2023.
У Брайтона понравился 5 номер Данк. Во втором синие просто сушили игру, хотя были моменты хорошие. Особенно у Палмера раз и Джексона.
Еще раз с победой Челси!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!