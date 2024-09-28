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«Арсенал» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

вчера, 19:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Лестера» в матче 6-го тура АПЛ (4:2).

На 20-й минуте лондонская команда открыла счёт усилиями Габриэла Мартинелли. На 45+1-й Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». Джеймс Джастин на 47-й сократил отставание гостей в счёте, а на 63-й сделал дубль. Троссард на 90+4-й вывел лондонцев вперёд, а четвёртый гол хозяев поля провёл Кай Хаверц на 90+10-й.

«Арсенал» занимает 2-е место в чемпионате Англии (14 очков). «Лестер» идёт 16-м (3 балла).

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:23
На 90-й минуте матча думал - вот он старый добрый Арсенал... А нет))) Похоже что-то все-таки меняется. Арсенал с победой! Может все-таки этот сезон будет чемпионским? Заслуженно идут к этому третий год. Игра есть, нужно немного фарта.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:37
Додавили..
lotsman
lotsman
вчера в 21:22
Хороший матч, боевой, с большим количеством голов на радость болельщикам.
f26cua8gbr76
f26cua8gbr76
вчера в 20:27
Арсенал с победой, хороший матч!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:40
отличный матч.
в лучших английских традициях, валидол, но это победа!
браво, Арсенал.
вратарь Лестера молодец. столько сэйвов, столько подвигов сделал.
Херменсен, респект!
даже пропустив 4 гола, он получает высокий балл - 8,2.
однозначно, герой матча.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:24
Сегодня Арсенал Артеты оказался круче, чем Манчестер Сити Гвардиолы. Условный спор пока выигрывает у учителя его лучший ученик, но уже не друг. Ждём очередных серий очного и заочного противостояния. Мне кажется, что Артета готовился к этому и приберег много чего про запас.
azkan
azkan
вчера в 19:21
Вроде два матча с одинаковым счетом. Но насколько разные. Челси во втором сушили игру, сами не забили и не дали забить противнику. а Арсенал в дополнительное время вырывал победу.
Сейчас буду смотреть в записи матч.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:20
Как это вырвал победу? Саутгемптон должен был забить в 90+9-й минуте.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:16
Матч огонь! Особенно концовка
drug01
drug01
вчера в 19:11
Арсенал сейчас на много сильнее Лестера...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:06
Прям как Челси)
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