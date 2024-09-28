«Арсенал» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

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вчера, 19:02

«Арсенал» выиграл у «Лестера» в матче 6-го тура АПЛ (4:2).

На 20-й минуте лондонская команда открыла счёт усилиями Габриэла Мартинелли. На 45+1-й Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». Джеймс Джастин на 47-й сократил отставание гостей в счёте, а на 63-й сделал дубль. Троссард на 90+4-й вывел лондонцев вперёд, а четвёртый гол хозяев поля провёл Кай Хаверц на 90+10-й.

«Арсенал» занимает 2-е место в чемпионате Англии (14 очков). «Лестер» идёт 16-м (3 балла).