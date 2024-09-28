«Локомотив» выиграл у «Спартака» в поединке РПЛ

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вчера, 18:28

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ (3:1).

На 7-й минуте хозяева поля повели — счёт открыл Илья Самошников. На 16-й Эсекьель Барко с пенальти восстановил равенство. На 36-й Самошников сделал дубль. Дмитрий Воробьёв на 58-й увеличил преимущество «железнодорожников».

«Локомотив» занимает первое место в чемпионате России (24 очка). «Спартак» идёт 6-м (16 баллов).