Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» выиграл у «Спартака» в поединке РПЛ

вчера, 18:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ (3:1).

На 7-й минуте хозяева поля повели — счёт открыл Илья Самошников. На 16-й Эсекьель Барко с пенальти восстановил равенство. На 36-й Самошников сделал дубль. Дмитрий Воробьёв на 58-й увеличил преимущество «железнодорожников».

«Локомотив» занимает первое место в чемпионате России (24 очка). «Спартак» идёт 6-м (16 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Штутгарт» сыграл вничью с «Вольфсбургом», отыгравшись на последних минутах
Вчера, 18:28
«Удинезе» уступил «Интеру» в матче Серии А
Вчера, 17:56
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл» в 6-м туре АПЛ
Вчера, 16:29
ЦСКА разгромил «Ахмат» в 10-м туре РПЛ
Вчера, 15:58
ПСЖ с Сафоновым в составе выиграл у «Ренна» в чемпионате Франции
27 сентября
«Милан» крупно обыграл «Лечче» в матче Серии А
27 сентября
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:37
Локо с заслуженной победой
Izmar
Izmar
сегодня в 00:48
Победила более сильная команда, спартак пока не способен занимать место выше в турнирной таблице.
minai
minai
сегодня в 00:29
А разве плохо быть крепким середняком, которым является сейчас Спартак ?
Целых 10 клубов, находящихся в таблице ниже Спартака, страшно завидуют ему!
derrik2000
derrik2000 ответ albucid (раскрыть)
вчера в 22:41
А у НАС СЕЙЧАС везде - сборище бездарей!
Махровое кумовство процветает... (((
albucid
albucid
вчера в 22:34
Станкович был неплохим футболистом, а вот тренер из него никакой получился. Но для Спартака, в его нынешнем виде, и такой сойдет. Не футбольный клуб, а сборище бездарей!
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:53
"...наша элита, тоже не понимает, как она попала в руководство клуба."

Как попала, как попала...
ПРАКТИКУ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОХОДИТ!
Вот как попала.
А ФК Спартак Москва у бензоколонки навроде полигона для "куйни" ))) этих эффективных манагеров.
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:42
Я целиком согласен с оценкой работы руководства команды. Мне так и хочется задать вопрос моего пятилетнего сына матери: я всё понимаю, понимаю, что я был у тебя в животе, что ты меня родила. Только я не пойму - как я туда попал? Такое впечатление, что наша элита, тоже не понимает, как она попала в руководство клуба.
derrik2000
derrik2000 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:41
Эскортница, она и есть - эскортница.
Значица, когда ОНА рулила с дозволения федунца, всё было в шоколаде, а как они сбежали, так сразу всё плохо?
При Лукойле, т. е. практически СРАЗУ после продажи ОИРом клуба "другу Лукойла" червяку и по настоящее время- всё было дрянь!
Исключение, пожалуй, был короткий период, когда ВРИо главного тренера команды был Григорич... (((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25
Зарема Салихова резко высказалась о менеджерах «Спартака».
«Лучшая покупка руководства – это блогеры, которые рассказывают, как прекрасен «Спартак». Даже ветераны больше не выступают с критикой.

Потратили 100 миллионов с учетом агентских и подписных – чтобы что? Быть хуже всех московских команд?

За три года два спортивных директора, а результаты все хуже и хуже. Сейчас сменят и этого, крайнего всегда найдут. Так помпезно заходили в «Спартак» те, кто сейчас прячутся за вывеской «Лукойла». Именно они должны отвечать и за научения Эшуорта, Амарала, за то, что у Абаскаля снесло крышу, за назначение непригодного Малышева, за потерю прежних лидеров команды.

Все построено на вранье в нынешнем «Спартаке» у этих управленцев, но футбол им не обмануть. Результат на табло», – подчеркнула супруга экс-президента клуба Леонида Федуна.
112910415
112910415
вчера в 21:19
Локо был сильнее
Bad Listener
Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:04
Точно, как и мнимая работа Станковича. Вообще Спартаку Лукойла больше всего подходит именно этот вид чисел)))
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:55
Не знаю, согласитесь ли Вы со мной, но я ВСЕГДА полагал и сейчас полагаю, что какой бы не был хороший тренер команды, находящейся "на нижних этажах", как ТЕ бы его команды не становились "командами-конфетками", но без понимания того, что ты можешь и хочешь больше сделать В ФУТБОЛЕ, причём это понимание должно быть НАСТОЯЩИМ, а НЕ второстепенным, после "а Щас потренирую (Спартак, например), баблишка срублю, на публику поиграю и - домик строить, и ещё чё прикуплю".
Таким я, например, вижу в нашем чемпионате только Юрана.
Знатный мотиватор!!!
А что ему ещё делать с миллионерами, которые и так по российским меркам, в футбол играть умеют, потому и миллионеры???
Правда, ему в тренерскую команду я бы НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендовал Романа Пилипчука в качестве аналитика. Тренер из Пилипчука, как уже видели в других командах, конечно, зряшный, а, вот, АНАЛИТИК ОТ БОГА!
БЕЗ него ставить высокие цели со "звёздной командой" даже Юрану будет практически невозможно.
Под высокими целями я конечно подразумеваю успешные, ЯРКИЕ ПОБЕДНЫЕ игры на международной арене.
Но, к сожалению, эффективные манагеры бензоколонки, сидя в совете директоров Спартака, больше заботятся о "международном имидже", приглашая тренировать и играть тренеров и игроков по одному принципу - Они "оттуда".
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:54
Есть ещё мнимые числа.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:46, ред.
И всем сообщаю что Станкович опять нашёл на кого переложить ответственность за поражение, на этот раз во всё виноват Галактионов что выиграл тренерскую дуэль. Вот он даже говорит о других, он о себе не может потому что за себя не отвечает. Скажи "я проиграл тренерскую дуэль" и уже совершенно по другому бы выглядело, хотя бы немного солиднее. Но нет, это не Станкович проиграл, он тут вообще не при делах, это Галактионов выиграл. Шарлатанище а не тренер этот накачанный лысый обнимашка. И вообще проблема не в Спартаке, просто противники сильные стали. Несправедливо)))
Capral
Capral
вчера в 20:43
Сп62.

Полностью согласен!!! Ну как раз, Мусаев мне нравится, я его часто отстаиваю и защищаю. Что касается Локо, то думаю, преждевременно нахваливать. Пройти весь сезон ровно и без потерь сложно. Но если у Локо получится, дать звонкий гудок- буду рад!
Будь здоров!
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Ну вы конечно правы, но всё такие работой я предпочитаю называть то что даёт результат, хотя бы в плане каких то идей и структуры игры если не счёта на табло, а это я бы работой не назвал, слишком великая честь. Но если рассуждать математически то да, отрицательные числа тоже существуют и с ними надо считаться)
Сп62
Сп62
вчера в 20:34
Capral
Моё мнение, что зря снисходительно относишься к отечественным тренерам. И Галактионов, и Карпин, и Мусатов показывают пусть и не гениальные футбольные схемы, но по крайней мере не хуже, чем у наших импортных коучей (перечислять не буду). Перевод защитника Самошникова в среднюю линию весьма удачен. Точечное попадание с ЦЗ тоже плюс. Наш же Станкович ставку сделал на легионеров при чём совершенно не вникая в ценность того или или иного игрока. Локомотив сегодня радует. Оказывается, можно делать опору не только на своих футболистов, но и на своих тренеров. Я не очень слежу за европейскими лигами, может там другая картина, но сейчас для нашего футбола ориентир должен быть на своё доморощенное. На истину не претендую, просто так думаю. Всего доброго.
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:34
"Никакой работы тренера не видно"


Как это "НЕ видно"???
В том работа "звёздного игрока" Станковича и видна, что Спартак пылит на поле в футбол 10-15-летней давности.
Другой футбол, как показывает время, "звёздный игрок" Станкович не умеет ставить, потому что его НЕ знает и им НЕ интересуется. ((
Корону игрока ТОП-команд гейропы до сих пор с ушей не снял.
И НЕ будет снимать.
К сожалению... ((
3zqqhebxmm2t
3zqqhebxmm2t
вчера в 20:31
У спартака началась черная полоса, календарь такой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28, ред.
Спартак :
27,20 млн € покупок....Новый Тренер....Неплохое начало в чемпе...благодаря календарю....
А потом всё пошло как то не так....
3 матча - 2 очка из 9-ти.....
Потеря 7-ми очков за 13 дней - это потеря потерь для столь амбициозного клуба...
Нехороший результат...

Локомотив:
Выше всех похвал....
Нет кучи дорогих легов....свои добротные ребята...
Тренер которого многие критикуют но который на первом месте....
Команда которая за последние 13 официальных матчей одержала победы в 12-ти...
Сказал бы "Фантастика"...но это скорей работа ...добротная профессиональная работа всего штаба и команды...
Молодцы !!!
Anisovich
Anisovich
вчера в 20:24
Локомотив просто сильней, победил сильнейший.
Bad Listener
Bad Listener ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Так проблемы Спартака вот там, где другое мнение, напрочь оторванное от реальности, пока там ничего не изменится изменения на более низких уровнях, тренера, спортдиры, игроки и тд погоды не сделают. Потому что гнилые люди тянут к себе таких же гнилых и избегают нормальных. Есть только слабая надежда что они случайно методом тыка наймут хорошего хотя бы тренера или спортивного директора, но чтобы обоих сразу шансы близки к нулю
альсато
альсато
вчера в 20:16
что и следовало ожидать...Локомотив с победой.
Пепс
Пепс
вчера в 20:16
Ой, Спартак, а че с лицом? Как так проиграли..? И судейка вроде пеналь дежурный поставил... Гм... А сколько раз вы створ попали интересно, 1-2 как всегда???? 😂😂😂😂😂😂😂 Экс рубиновому Самошникову мой отдельный респект и уважуха 🤝🤝🤝🤝🤝
Константин Белых
Константин Белых ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:10
Я всегда говорил что Юран с семиэтажным матом будет намного полезнее Спартаку чем интеллигенты звезды из за бугра. Но у гендира другое мнение..
ABir
ABir
вчера в 20:10
Параллельно с футбольным матчем Спартака КБ в Москве играли в хоккей с ЦСКА (кто такие расписания составляет). Хоккейный матч доставил гораздо больше эмоций и позитива, и играли в большинстве наши российские ребята, и тренер наш, и зарплаты поменьше, но в глазах блеск и большое желание победить, получить удовольствие и порадовать своих поклонников.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:00, ред.
Самое печальное даже не поражение, а игра на которую смотришь и понимаешь что тут вообще никакой надежды на какой либо иной результат. Никакой мысли в игре в атаке, одни навесы и катания мяча поперёк поля и назад. Никакой работы тренера не видно, за счёт чего угрожать воротам не видно, Барко опять подбирает мячи между центральных защитников вместо того чтобы получать и обострять впереди. Даже в контратаку убежать не могут. В защите тоже бардак, Абена ходит смотрит футбол пока из его зоны забивают, Бабич стал медленным и неуклюжим, Денисов - Денисов. Тренера ноль, только обнимает всех ходит. Уважаемы деятели футбола России обнимитесь уже поскорее с этим шарлатаном и пускай домой едет. Спартаку его обнимашек на долго не хватило, а больше у него в арсенале инструментов видимо и нет. А им нужно пинка и бегать сутками вокруг стадиона за каждое поражение.
Константин Белых
Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:00
Так радуйтесь. Кайфуйте. Бухайте. Празднуйте всем Санкт-Петербургом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:55
Прошла треть чемпионата, а Спартак уже не чемпион...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 19:52, ред.
проиграли по делу сегодня, локомотив правда особо ничего не продемонстрировал для столь уверенной победы. Батракова видно не было всю игру, просто подопечные Галактионова грамотно использовали все слабые места красно - белых ( атаки в основном через фланг Денисова, всё что можно как обычно залетало со свистом в ворота Спартака. уверен, что Самошников дай ему ещё раз повторить свой удар в моменте со вторым голом смачно махнёт на верхний ярус стадиона в черкизово, третий гол как обычно с рекошета🤷‍♂️ дальше игра вторым номером с пониманием, что Спартак вскрывать автобусы ещё не научился ) сегодня не только фарт был на стороне локомотива, железнодорожники были просто сильнее...вопросов много по стартовому составу Станковича, зачем он решил сыграть в двух нападающих в дерби, до этого команда не плохо играла и без Николсона на острие ( Шамар не ичпользовал 100%й момент в конце первого тайма и похоже единственный) мысль тренера поставить Денисова в основу понятна, только Даниил не газон сегодня перепахал после позорной ошибки с голом Тюкавина, а снова два гола пришли с его фланга. навешивать как Батраков в локо с фланга Денисов не умеет и вся его беготня по правому флангу ни к чему хорошему для Спартака не привела...пора уже Станковичу решить конфликт с Дуарте и вернуть парагвайца в основу в пару к Бабичу ( сделай в прошлом туре он замену и выпусти Дуарте, а не Денисова гола в меньшенстве от динамо не случилось бы) не нужно ломать, что хорошо работало и пара в центре обороны Дуарте - Бабич считаю была сильнейшей в рпл. Зобнина вообще выпускать пора только в кубке, Роман больше вредит команде своей игрой чем помогает. Бангонда вроде пенальти заработал, а что ещё полезного сделал Тео сегодня? Черданцева слушать просто противно, видно было как старался Барко, только он один в поле не воин и команду нужно качественно усиливать в каждое трансферное окно, а многих отправлять подальше от Спартака ( Жозе Виллиан, Николсон, Денисов, Зобнин и Хлусевича с ними не забыть заодно) ждём дерби с динамо в кубке России в среду, игра будет за выход из группы, всё решать в Махачкале мягко говоря не хотелось бы. вперёд Спартак!!!🔴⚪️
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 