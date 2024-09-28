«Локомотив» выиграл у «Спартака» в поединке РПЛ

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ (3:1).
На 7-й минуте хозяева поля повели — счёт открыл Илья Самошников. На 16-й Эсекьель Барко с пенальти восстановил равенство. На 36-й Самошников сделал дубль. Дмитрий Воробьёв на 58-й увеличил преимущество «железнодорожников».
«Локомотив» занимает первое место в чемпионате России (24 очка). «Спартак» идёт 6-м (16 баллов).
Моё мнение, что зря снисходительно относишься к отечественным тренерам. И Галактионов, и Карпин, и Мусатов показывают пусть и не гениальные футбольные схемы, но по крайней мере не хуже, чем у наших импортных коучей (перечислять не буду). Перевод защитника Самошникова в среднюю линию весьма удачен. Точечное попадание с ЦЗ тоже плюс. Наш же Станкович ставку сделал на легионеров при чём совершенно не вникая в ценность того или или иного игрока. Локомотив сегодня радует. Оказывается, можно делать опору не только на своих футболистов, но и на своих тренеров. Я не очень слежу за европейскими лигами, может там другая картина, но сейчас для нашего футбола ориентир должен быть на своё доморощенное. На истину не претендую, просто так думаю. Всего доброго.
Моё мнение, что зря снисходительно относишься к отечественным тренерам. И Галактионов, и Карпин, и Мусатов показывают пусть и не гениальные футбольные схемы, но по крайней мере не хуже, чем у наших импортных коучей (перечислять не буду). Перевод защитника Самошникова в среднюю линию весьма удачен. Точечное попадание с ЦЗ тоже плюс. Наш же Станкович ставку сделал на легионеров при чём совершенно не вникая в ценность того или или иного игрока. Локомотив сегодня радует. Оказывается, можно делать опору не только на своих футболистов, но и на своих тренеров. Я не очень слежу за европейскими лигами, может там другая картина, но сейчас для нашего футбола ориентир должен быть на своё доморощенное. На истину не претендую, просто так думаю. Всего доброго.
Таким я, например, вижу в нашем чемпионате только Юрана.
Знатный мотиватор!!!
А что ему ещё делать с миллионерами, которые и так по российским меркам, в футбол играть умеют, потому и миллионеры???
Правда, ему в тренерскую команду я бы НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендовал Романа Пилипчука в качестве аналитика. Тренер из Пилипчука, как уже видели в других командах, конечно, зряшный, а, вот, АНАЛИТИК ОТ БОГА!
БЕЗ него ставить высокие цели со "звёздной командой" даже Юрану будет практически невозможно.
Под высокими целями я конечно подразумеваю успешные, ЯРКИЕ ПОБЕДНЫЕ игры на международной арене.
Но, к сожалению, эффективные манагеры бензоколонки, сидя в совете директоров Спартака, больше заботятся о "международном имидже", приглашая тренировать и играть тренеров и игроков по одному принципу - Они "оттуда".
Таким я, например, вижу в нашем чемпионате только Юрана.
Знатный мотиватор!!!
А что ему ещё делать с миллионерами, которые и так по российским меркам, в футбол играть умеют, потому и миллионеры???
Правда, ему в тренерскую команду я бы НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендовал Романа Пилипчука в качестве аналитика. Тренер из Пилипчука, как уже видели в других командах, конечно, зряшный, а, вот, АНАЛИТИК ОТ БОГА!
БЕЗ него ставить высокие цели со "звёздной командой" даже Юрану будет практически невозможно.
Под высокими целями я конечно подразумеваю успешные, ЯРКИЕ ПОБЕДНЫЕ игры на международной арене.
Но, к сожалению, эффективные манагеры бензоколонки, сидя в совете директоров Спартака, больше заботятся о "международном имидже", приглашая тренировать и играть тренеров и игроков по одному принципу - Они "оттуда".