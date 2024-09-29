«Манчестер Сити» может подписать полузащитника «Торино» на замену Родри

«Манчестер Сити» может купить временную замену полузащитнику Родри. Испанец пропустит остаток сезона из-за травмы.
Одним из вариантов может быть Самуэле Риччи из «Торино». За него придётся заплатить более 30 млн евро.
«Манчестер Сити» может купить временную замену полузащитнику Родри. Испанец пропустит остаток сезона из-за травмы.
Одним из вариантов может быть Самуэле Риччи из «Торино». За него придётся заплатить более 30 млн евро.
Но кого-то в опорку сити должен брать.
Но кого-то в опорку сити должен брать.