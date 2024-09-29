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«Манчестер Сити» может подписать полузащитника «Торино» на замену Родри

вчера, 11:26

«Манчестер Сити» может купить временную замену полузащитнику Родри. Испанец пропустит остаток сезона из-за травмы.

Одним из вариантов может быть Самуэле Риччи из «Торино». За него придётся заплатить более 30 млн евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:52
Не спорю. Но все равно молод. Согласитесь. А перейти из Торино в топ клуб АПЛ, это даже не в Юве перейти. Там свой чемпионат. А тут АПЛ. Со своим антуражем и интенсивностью. Даже тупо перейти в МС и увидеть такое количество звёзд от КДБ до Холланда, уже может снести крышу
Igo0rek
Igo0rek ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:56
Ему уже 23 года, это состоявшийся футболист.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:31
Ну в этом случае я думаю на лавке парень сразу не окажется! Парню придется с места в карьер!Но потом может и сломаться от неоправданных надежд если что!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:29
парень талантливый но молодой! большой риск бросать его сразу в топку АПЛ
Вещий
Вещий
вчера в 11:59
Ну Родри просто некем заменить ... нет равноценной замены.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:51
Родри — один из ключевых игроков для Манчестер Сити, и его травма ставит команду в сложное положение. Поиск временной замены — это обычная практика в таких ситуациях. Риччи, безусловно, имеет потенциал и показывает хорошие результаты в Торино. Однако важно помнить, что переход в английскую Премьер-лигу может быть сложным, и адаптация к стилю игры Сити займет время. Если клуб решит его подписать, это будет интересным экспериментом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
Хм до То ещё будет 100500 подобных слухов....
Но кого-то в опорку сити должен брать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:39
Опять растаскивают хороших игроков, а потом они на лавке сидят. А Торино сейчас набрал приличный ход. Жаль будет, если самобытную команду ослабят. Ещё посмотрим, согласится ли Риччи?
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