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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются молодым игроком «Хаммарбю»

вчера, 14:49

Нападающий «Хаммарбю» Базумана Туре привлек внимание «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Вулверхэмптон», «Брайтон», «Байер» и «Вольфсбург» также проявляют интерес к футболисту.

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Все комментарии
xkxrk5yc5txj
xkxrk5yc5txj
вчера в 16:10
Молодой игрок, есть за что поспорить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:41
тогда Брайтон.
а МЮ надо присмотреть за Понтуса Дабо...наверно, самого драгоценного таланта шведского футбола.
парню 18 лет, уникальные данные.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:08
У нас в 28 лет всё подающие надежды...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
Хороший выбор... теперь бы угадать с командой чтобы прогрессировать.
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