«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются молодым игроком «Хаммарбю»

Нападающий «Хаммарбю» Базумана Туре привлек внимание «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
«Вулверхэмптон», «Брайтон», «Байер» и «Вольфсбург» также проявляют интерес к футболисту.
Нападающий «Хаммарбю» Базумана Туре привлек внимание «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
«Вулверхэмптон», «Брайтон», «Байер» и «Вольфсбург» также проявляют интерес к футболисту.
а МЮ надо присмотреть за Понтуса Дабо...наверно, самого драгоценного таланта шведского футбола.
парню 18 лет, уникальные данные.
а МЮ надо присмотреть за Понтуса Дабо...наверно, самого драгоценного таланта шведского футбола.
парню 18 лет, уникальные данные.