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В «Ювентусе» высказались о значении Влаховича для клуба

вчера, 10:26

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о будущем нападающего Душана Влаховича.

Душан Влахович по-прежнему важен и имеет огромный потенциал. Мы заключим с ним новый контракт, уверен.

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AleS
AleS
вчера в 13:07
Деревянный и неуклюжий.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:18
ему зарплату понижают.
с 12 до 9 млн. нормальная зарплата. сейчас даже Юве должен сэкономить.
продлевают срок, чтобы срок контракта не давил на стоимость Влаховича при возможной последующей продаже (как например в случае с Кьезой, который ушел в Ливерпуль недавно). нападающий он отличный. но не всегда стабильный.
из последних трех игр: одну он провел хорошо, одну очень хорошо, одну не очень хорошо.
по сути забил в двух из трех игр (в первом туре отменили не по его вине, гол был классный).
но....при этом Душан отлично пашет в прессинге и в контрпрессинге.
и это только начало. Ведь Юве новый тренер. новые идеи. новая команда.
как команда сыграется, уверен, и голов Влахович забьет много.
а на снижение з\п ему надо согласится.
Влахович забивал много при нормальном тренере и не забивал много при дегенерате Аллегри.
вот и посмотрим какой он на самом деле по ИТОГАМ СЕЗОНА,
п.с.
у меня такое чувство, что Юве готовится продать Влаховича.
Душан форвард наконечник, а Мотте нужны подвижные и универсальные нападающие. Но если получится переучит форварда, тогда зачем продавать?
посмотрим.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:07
Нормальный нападающий и забивает часто.
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