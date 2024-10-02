Стало известно, сколько «Ньюкаслу» нужно потратить на реконструкцию арены

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вчера, 08:26

«Ньюкасл» планирует увеличить вместимость своего домашнего стадиона «Сент-Джеймс Парк». Это будет стоить 1 миллиард фунтов стерлингов.

Сейчас арена вмещает 52350 мест, планируется, что после реконструкции этот показатель составит более 60 тысяч.

Сообщается, что к работе привлечено одно из ведущих архитектурных агентств, специалисты уже составили план осуществления идеи.

Совет директоров «сорок» на данный момент не принял окончательного решения, альтернативным вариантом является строительство нового стадиона. У клуба есть определенные трудности с арендой арены, которая принадлежит городу. Если владельцы клуба выразят готовность инвестировать в обновление стадиона, то они захотят пересмотреть условия аренды и структуру владения.