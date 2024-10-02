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Стало известно, сколько «Ньюкаслу» нужно потратить на реконструкцию арены

вчера, 08:26

«Ньюкасл» планирует увеличить вместимость своего домашнего стадиона «Сент-Джеймс Парк». Это будет стоить 1 миллиард фунтов стерлингов.

Сейчас арена вмещает 52350 мест, планируется, что после реконструкции этот показатель составит более 60 тысяч.

Сообщается, что к работе привлечено одно из ведущих архитектурных агентств, специалисты уже составили план осуществления идеи.

Совет директоров «сорок» на данный момент не принял окончательного решения, альтернативным вариантом является строительство нового стадиона. У клуба есть определенные трудности с арендой арены, которая принадлежит городу. Если владельцы клуба выразят готовность инвестировать в обновление стадиона, то они захотят пересмотреть условия аренды и структуру владения.

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Все комментарии
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вчера в 12:10
С экономикой там совсем плохо. Но арабы себе могут позволить такие понты.
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вчера в 08:50
А расходы на злых бакланов, расклевывающих крыши, а заодно и бюджет новых стадионов, учли в смете? Если что у дяди Миллера вся калькуляция по этому вопросу должна быть в полном объёме
Вещий
Вещий
вчера в 08:44
8 тыщ разница и стоит целый мильярд..... нечего и заморачиваться....
Гость
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