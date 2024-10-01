«Барселона» опубликовала данные о доходах и убытках по итогам прошлого года

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вчера, 14:58

Совет директоров «Барселоны» провёл внеочередное заседание с целью утвердить закрытие счетов за прошедший финансовый год и прогнозируемый бюджет на сезон-2024/25.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта подчеркнул, что «сине-гранатовым» удалось остановить экономический спад последних лет и подтвердил прогноз положительной обычной прибыли (12 миллионов евро), о чём сообщалось ранее.

Клуб достиг рекордного спонсорского дохода — более 210 млн. Рекордный оборот дочерней компании по мерчандайзингу BLM составил почти 110 млн, что на 72% больше, чем было в 2018 году.

Также было установлен рекорд по прибыли от переходов игроков. Уходы Усмана Дембеле, Франка Кессье, Николаса Гонсалеса, Абдессамада Эззальзули, Шади Риада и Марка Гиу принесли более 80 млн. Прибыль от трансферов футболистов учитывается только в том случае, если цена продажи превышает балансовую стоимость игрока.

Фонд заработной платы сократился на 170 млн — с 670 млн до чуть более 500 млн, что позволяет вернуться к рекомендуемым УЕФА соотношением зарплаты и дохода.

Во время пребывания на стадионе «Монжуик» была внедрена строгая политика пересмотра неспортивных расходов, ограничивающая несущественные операционные расходы, необходимые для функционирования организации. Этот план был рассмотрен Ла Лигой.

Игра на другом стадионе привела к сокращению годового обычного дохода более чем на 100 миллионов евро. Клуб компенсировал потерю, максимально приблизив реконструкцию «Spotify Камп Ноу».

Скорректированы дефициты других спортивных секций, чтобы привести их в соответствие с финансовым положением клуба, не ставя под угрозу спортивную конкурентоспособность.

Значительно сокращены общие инвестиции по сравнению со средним показателем последних лет.

Совокупность этих факторов позволила получить положительный результат в размере 12 млн евро, тем самым выполнив целевой показатель бюджета на 2023/24 год по обычному разделу.

Клуб отразил списание определённой дебиторской задолженности, в связи с неплатежами со стороны некоторых участвующих инвесторов. Сумма, признанная в качестве чрезвычайных расходов, составляет 141 млн евро до вычета налогов.

Несмотря на положительный обычный результат, клуб закрывает консолидированную отчётность-2023/24 с чистым результатом -91 млн.

Что касается бюджета на сезон 2024/25, то, как ожидается, в период реконструкции «Spotify Камп Ноу» будет наблюдаться более низкий постоянный доход от эксплуатации стадиона, а после возвращения команды доход от стадиона будет постепенно восстанавливаться.

Клуб действует осторожно в отношении нового формата Лиги чемпионов, закладывая в бюджет суммы, аналогичные предыдущим сезонам (на основе сопоставимых спортивных результатов), но ожидает потенциального улучшения доходов от прав на трансляции.

Ожидается, что доходы от спонсорства значительно возрастут и достигнут в общей сложности более 250 млн.

Клуб ожидает дальнейшего роста физических и электронных продаж, прогнозируя более 125 млн доходов, что представляет собой двузначный рост по сравнению с предыдущим годом.

Консервативная инвестиционная политика будет сохранена и адаптирована к текущему финансовому положению клуба, с упором на развитие игроков и периодические инвестиции в трансферы.

Прогнозируемый зарплатный фонд на сезон 2024/25 остаётся стабильным и составляет около 500 млн.

Ожидается, что прибыль от трансферов игроков будет близка к среднему уровню, укрепляя свою политику выгодных трансферов и замены игроков, чей возраст или рыночная стоимость привели к убыткам на момент их ухода. Клуб прогнозирует положительный обычный результат в размере 5 млн в сезоне 2024/25, обеспечивая положительный показатель, который заложит основу для сезона 2025/26, когда новая структура получения доходов от реконструированного стадиона будет полностью запущена.