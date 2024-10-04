Рюдигер о Ямале: «То, что делает Ламин, просто невероятно!»

Защитник «Реала» и сборной Германии сообщил, что восхищается нападающим «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.

То, что делает Ламин, просто невероятно! Нужно отдать ему должное за это. Он играет за «Барселону» в 17 лет, а то, что он сделал на Евро... Это пугает, реально пугает. Его ждёт яркое будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла!