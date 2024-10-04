Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Рюдигер о Ямале: «То, что делает Ламин, просто невероятно!»

вчера, 13:53

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер сообщил, что восхищается нападающим «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.

То, что делает Ламин, просто невероятно! Нужно отдать ему должное за это. Он играет за «Барселону» в 17 лет, а то, что он сделал на Евро... Это пугает, реально пугает. Его ждёт яркое будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла!

В текущем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о 17-летнем вингере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона»
Вчера, 10:35
Кроос: «Мой уход из „Реала“ необратим, это нужно принять»
03 октября
Петржела оценил расстановку сил в возможном матче «Зенита» и сборной России
03 октября
Лэмпард высказался о возможной работе в сборной Англии
03 октября
Компани объяснил, почему «Бавария» уступила «Астон Вилле» в Лиге чемпионов
03 октября
Анчелотти: «Мы предстали не в лучшем виде»
03 октября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:32
И все равно, самому Великому Клубу в мире- больших побед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:45
Ну вообще захвалили,как бы не зазвездился.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:38
...бью челом, с уважением нашим! Ты знаешь,судя по игре с Лилем, не то чтобы французы хороши, а на сколько у Карла по факту не поняток в центре поля, а особенно впереди! Плакучая ива уже достает своими выкрутасами, а Мбаппе как когда то хорошее вино перебродило...! Перестройка боюсь затянется надолго!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:43
Приветище, Санёк!!!
И не говори. Неужели Карл Великий не видит, не понимает?
112910415
112910415
вчера в 16:34
Редкий талант, беречь надо!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:28
Ценная похвала от соперника. Даже игроки Реала восхищаются Ямалем.
6p4a57f7x43f
6p4a57f7x43f
вчера в 16:20
Главное только не перехвалите пацанчика, чтобы звёздочку не поймал
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:16
...чудила ещё тот, но футбол это зрелище,хотя цепляться руками стал больше,не успевает за молодыми и это настораживает!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:24
Не слишком ли много людей его хвалят?
Capral
Capral
вчера в 14:23, ред.
То, что делает Рюдигер- тоже невероятно.
Столько уже наделал...
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:22
Таланты рождаются во все времена...
allemz
allemz
вчера в 14:19
Ямаль искусственно выращенный, это чипы Neuralink им управляют))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:00
Если обойдут его травмы и не схватит звезду то у него есть всё чтобы стать ТОПом!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:57
РЕАЛьно пугает?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 