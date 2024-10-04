Рюдигер о Ямале: «То, что делает Ламин, просто невероятно!»

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер сообщил, что восхищается нападающим «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.
То, что делает Ламин, просто невероятно! Нужно отдать ему должное за это. Он играет за «Барселону» в 17 лет, а то, что он сделал на Евро... Это пугает, реально пугает. Его ждёт яркое будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла!
В текущем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о 17-летнем вингере.
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И не говори. Неужели Карл Великий не видит, не понимает?
И не говори. Неужели Карл Великий не видит, не понимает?
Столько уже наделал...
Столько уже наделал...